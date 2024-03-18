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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل مسار إجباري الحلقة 8.. كيف أثارت خديجة شكوك عصابة حشيش حولها ثانية؟

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر انزعاج عصابة المحامي المتواطئ مجدي حشيش من الحملة الصحفية التي أقيمت ضد عدد من أنواع الأدوية التي كانت تعمل عليها حبيبة قبل وفاتها وعن أضرار هذه الأدوية.

أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 8

وقال مجدي حشيش لمساعده إنه من المؤكد أن تكون خديجة هي من وراء تلك الحملة، فهي وحبيبة وصفوت وحدهما من يعلموا عن اذه الأصناف من الادوية، لذا قرر مجدي أن توضع خديجة تحت المراقبة مرة ثانية، ضمن أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 8.

وأثناء مقابلة خديجة لعلي صرحت له بأنها قامت بهذه الحملة ولا تعلم إذا كان هذا الأمر صحيح أم لا ولكنه أقل شئ تقدمه لحبيبة، فقال لها إنه بالطبع أمر خطأ لأنه سيثير شك عصابة حشيش حولها لأنها وحدها التي تعرف معلومات عن هذه الأدوية مع صفوت في محبسه وحبيبة التي توفيت وبالطبع كل الأيادي ستار إليها مما يعد خطرًا عليها. 

ملخص أحداث الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري 

وكانت الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري قد شهدت كشف خديجة لعلي أن سبب يقينها من براءة صفوت هو أن حبيبة قد أفصحت لها قبل وفاتها عن عدد من شركات الأدوية التي تعمل عليها موضحة أنها شركات تنتج أدوية مغشوشة وتدفع ملايين الجنيهات لإصدار شهادات مزورة تفيد بأنها أدوية سليمة، وهو الأمر الذي ترجح أنها السبب في قتلها.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 8.. ماذا طلبت سناء من صفوت نظير براءته؟

ملخص أحداث الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري هو من بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل صابرين وبسمة، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومسلسل مسار إجباي من إخراج نادين خان.

موعد عرض مسلسل مسار إجباري

أما عن موعد عرض مسلسل مسار إجباري فهي على قناة CBC الساعة 6:05 مساءً وعلى قناة الحياة الساعة 11:15 مساءًا، كما تعرض على القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 12 بعد منتصف الليل،، وأيضًا تعرض على قناة ON الساعة 10:30 مساءً.

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