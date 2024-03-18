الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل مسار إجباري الحلقة 8.. ماذا طلبت سناء من صفوت نظير براءته؟

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

شهدت أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 8 بطولة أحمد داش وعصام عمر، زيارة سناء زوجة صفوت له في محبسه، وطلب صفوت من زوجته التدخل لدى المحامي لبمتواطئ مجدي حشيش لإخراجه من السجن، وانقاذه من حبل المشنقة مؤكدًا أنه يعلم انها متفقة مع حشيش على حبسه، وهي من تسبب في هذا الأمر من البداية.

أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 8

وقالت سناء لصفوت في البداية إن خيانته لها مع حبيبة هي السبب ليرد عليها:"إنتي آخر واحدة تتكلم عن الخيانة، لو على الخيانات انا عديت لك كتير"، وتابع أنها المتسببة له في حبسه والحكم عليه بالاعدام، ضمن أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 8.

كشفت سناء عن مقصدها الحقيقي من الزيارة قائلة "كل اللي احنا طالبينه منك الأبحاث اللي كانت شعغالة عليها ضد الشركات" وتقصد بذلك أبحاث حبيبة، مؤكدة أنه في حال دلّهم على تلك الأبحاث ستكون هذا بمثابة كارت براءته وخروجه من السجن.

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مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة.. ماذا سيحدث بعد رسالة تغيير المسار؟

أحداث الحلقة 7 من مسلسل مسار إجباري 

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري كشف خديجة لعلي أن سبب يقينها من براءة صفوت هو أن حبيبة أفصحت لها قبل وفاتها عن عدد من شركات الأدوية التي تعمل عليها موضحة أنها شركات تنتج أدوية مغشوشة وتدفع ملايين الجنيهات لإصدار شهادات مزورة تفيد بأنها أدوية سليمة، وهو الأمر الذي ترجح أنها السبب في قتلها.

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسار إجباري” بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل صابرين وبسمة، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومسلسل مسار إجباي من إخراج نادين خان.

ملخص أحداث الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش

مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة.. ماذا سيحدث بعد رسالة تغيير المسار؟

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري

أما عن مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري فهي على قناة CBC الساعة 6:05 مساءً وعلى قناة الحياة الساعة 11:15 مساءً، كما تعرض على القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 12 بعد منتصف الليل،، وتعرض على ON الساعة 10:30 مساءً.

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