مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة.. ماذا سيحدث بعد رسالة تغيير المسار؟

ينتظر الكثير من المتابعين عرض الحلقة الثامنة من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وذلك بعد حدوث تطورات جذرية في الحلقة السابعة.

ملخص أحداث الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري تعرض فرح أخت علي إلى التحرش داخل الجامعة ، واتصالها بأخويها علي وحسين لنجدتها، مما جعلهما يسارعا لإنقاذها وقاما بضرب المتحرش بها، كما حاول علي إبعاد حسين عن الأمر إلا أن حسين رفض قائلًا له أنها أخته "أنا جي علشان اختي مش علشانك".

بعد أن ضرب الأخوين المتحرش بأختهما جاءتهما رسالة هاتفية في نفس الوقت من رقم غريب وهي عبارة عن فيديو لهما أثناء تواجدهما في الشقة التي عثرا فيها على الممرض الذي قتل أباهم، وهو ما يعني أنه كان منصوب لهما كمينًا بتحركاتهما.

وهو الأمر الذي أكده علي لحسين في واحد من المشاهد التالية، ساخرًا من قوله من قبل أن أنه سيتركه وحده في رحلة البحث عن العصابة المسئولة عن قتل أبيهم لأنه متعلم ولديه مستقب " كنت فاكر نفسي مجدي يعقوب"، ليتبعه بعد ذلك بقوله " الظاهر إن طريقنا واحد".

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري هو من بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل صابرين وبسمة، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومسلسل مسار إجباي من إخراج نادين خان.

موعد مسلسل مسار إجباري

أما عن موعد عرض مسلسل مسار إجباري فهي على قناة CBC الساعة 6:05 مساءً وعلى قناة الحياة الساعة 11:15 مساءًا، كما تعرض على القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 12 بعد منتصف الليل،، وأيضًا تعرض على قناة ON الساعة 10:30 مساءً.

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