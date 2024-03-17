مسلسل مسار إجباري الحلقة 7.. ياسمينا العبد تتعرض للتحرش في أحد الشوارع

مسلسلات رمضان 2024..

عرضت اليوم الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري الذي يخوض بطولته الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش والمعروض عبر قناتي CBC وOn الفضائية والتي شهدت العديد من المشاهد والأحداث الشيقة.

أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 7

وخلال أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 7 ظهرت “فرح" التي تجسد دورها الفنانة ياسمينا العبد وهي تتشاجر مع والدتها التي تجسد دورها الفنانة صابرين بسبب تحرش شاب بها في الشارع لترد بأنه ليس ذنبها.

وكشفت أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 7 عن حدث موقف مشابه في الجامعة لفرح التي تجسد دورها الفنانة ياسمينا العبد التي تلجأ لأخواتها علي الذي يجسد دوره الفنان عصام عمر وحسين الذي يجسد دوره الفنان أحمد داش فيأتوا مسرعين للدفاع عن أختهم وضرب هذا المتحرش.

قصة مسلسل مسار إجباري

تدور قصة مسلسل مسار إجباري حول شابين "علي" و"حسين" يكتشفا سرًا خطيرًا وهو أنهما أخان، ويكره كل منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم يقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

ويُجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخوين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، الأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جعبته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

موعد وقنوات عرض مسلسل مسار إجباري

"مسار إجباري" يعرض يوميًا علي CBC وOn والحياة ومنصة Watch it، وتقوم ياسمينا العبد بدور فرح الأخت الصغيرة لعصام عمر التي سينكشف طبيعة علاقتها بأحمد داش خلال الأحداث.

ويعرض مسلسل مسار إجباري على قناة CBC الساعة 6:05 مساءً وعلى قناة الحياة الساعة 11:15 مساءًا، كما تعرض على القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 12 بعد منتصف الليل،، وأيضًا تعرض على قناة ON الساعة 10:30 مساءً.

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري يشارك في بطولته نخبة نجوم الفن وهم كل من الفنان أحمد داش والفنان عصام عمر، الفنانة بسمة، الفنانة صابرين، والفنان محمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي والمسلسل من إخراج نادين خان.