مسلسل سر إلهي.. روجينا تبهر الجمهور بدور “نصرة” وتقدم أداءا استنثنائيًا

مسلسلات رمضان 2024

حفاوة كبيرة وإشادات واسعة تحصدها النجمة روجينا، عقب انتهاء كل حلقة من مسلسلها "سر إلهي"، للمخرج رؤوف عبد العزيز، والذي يحظى بنسب مشاهدات عالية، ويتصدر التريند من أولى حلقاته، وكان الأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كتطبيق "X"، والفيسبوك، وذلك بعد تألقها في شخصية "نصرة"، التي خطفت قلوب المشاهدين من أول حلقة، وموجة تعاطف غير عادية معناها نظرا للظلم الكبير الذي تتعرض لها وقسوة الحياة عليها.

نجاح “روجينا” في تقديم شخصية “نصرة” بمسلسل سر إلهي

ونجحت روجينا في تقديم شخصية "نصرة" بأداء احترافي متزن، وهذا ما ظهر جليا على الشاشة، أن درست الشخصية جيدا بأبعادها النفسية والاجتماعية واهتمت بكل تفاصيلها من حيث الأداء والملابس والإكسسوارات وتلون أدائها في أكثر من مشهد، خاصة أن العمل يحتوي على العديد من مشاهد "المستر سين"، كمشاهدها مع زوجها سعد (محمد ثروت)، وشاهيناز (مي سليم)، أو مشهد دفن ابنتها الوحيدة، والتي وجاء بكاؤها في المشهد وكأنه حقيقي، واعتمدت في تقديمه على الانفعالات الداخلية ولغة العيون، مما جعل الجميع يتفاعل معه وتناولت العديد من الاشادات من قبل الجمهور والنقاد واصفينها بال "جوكر".

واستطاعت روجينا أن تتخلى تماما عن شخصيتها الحقيقية وعن شخوصها الدرامية السابقة، لتغوص في شخصية "نصرة" بكل تفاصيلها، واستطاع المخرج رؤوف عبد العزيز تجسيد المشاعر والانفعالات والمواقف المختلفة والتوظيف الدرامي وبناء المشاهد بشكل حرفي كبير ينم على الاحترافية والمهارة والخبرة التي يمتلكها وبدون اى مبالغات درامية.

ونالت روجينا العديد من الإشادات عن شخصية نصرة من عرض أولى حلقات المسلسل، من أبرزها: روجينا في سر إلهي عاملة زي الجوكر في العمل بكل رياكشن تعمله، والانتقال من رياكشن لآخر وكل رياكشن فيه تعابيردموع. صدمة. حسرة.. وداع. تحدي تصميم.. كل هذا أتى بجهود وإبداع، نجمة بارعة مهما عنها كتبنا، تخطت تلك الكلمات والسطور، الفخامة اللي بمسلسل سر إلهي تاخدك لدنيا ثانية ، كاست جميل ومخرج مبدع الله على العمل اللي يا خد القلوب معناه".

تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

أبطال سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس