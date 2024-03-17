الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل سر إلهي لـ"روجينا" الحلقة 6

مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي

ينتظر الجمهور عرض الحلقة السابعة من مسلسل سر إلهي، الذي تخوض بطولته النجمة روجينا وذلك بعد الأحداث الشيقة التي شهدتها الحلقة السادسة والتي عرضت أمس عبر قناة CBC الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية.

مسلسل سر إلهي تفاصيل احداث الحلقة 6

مسلسل سر إلهي الحلقة 6 شهدت العديد من الأحداث الهامة أبرزها لجوء نصرة التي تجسد دورها النجمة روجينا إلى “يحيى سليمان” الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، وهربا بالذهب سويا من أحمد سلامة وذلك بعد أن قامت بضربه على رأسها وفقد وعيه. 

وقامت “نصرة” التي تجسد دورها الفنانة روجينا بإرسال رسالة إلى الشرطة للإبلاغ عن طليقها “سعد" الذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت واخبرتهم بأنه يقوم بالإتجار في السيارات المسروقة وبالفعل ذهب قوات الشرطة لسعد وقامت بالقبض عليه وأمرت النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة القضية.

مسلسل سر إلهي موعد عرض الحلقة 7

مسلسل سر إلهي الحلقة السابعة تعرض مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليلـ على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.


مسلسل سر إلهي مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة
 

مسلسل سر إلهي يعرض عبر قناة CBC دراما وقناة CBC العامة بالإضافة إلى منصة WATCH IT الرقمية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 7 بطولة "روجينا" ومي سليم

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قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول “نصرة” التي تجسدها النجمة روجينا والتي تعاني الأمرين وتجد نفسها في موقف لا تحسد عليه عندما يغدر بها أشقاءها وتدخل السجن بسببهم لتخرج منه بعد مرور سبع سنوات وتسعى للانتقام من كل من تسبب في حبسها ووفاة أبنتها.


أبطال مسلسل سر إلهي

تضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي كل من مي سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحديني، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال روجينا، أبرزهم: أحمد مجدي، ورنا رئيس، أحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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