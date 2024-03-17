الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الليلة.. "نور النبوة" أولى أمسيات المسرح القومى فى رمضان

المسرح القومي
المسرح القومي

يفتتح البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، أمسية "نور النبوة" فى العاشرة من مساء اليوم بالمسرح القومى بالعتبة، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 19 مارس الجارى.

"نور النبوة" من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الفنان الدكتور أيمن الشيوي، وهى ضمن مجموعة من الأمسيات الدينية التى ستقيمها الفرقة خلال شهر رمضان الكريم.

البطولة للفنانين "ناصر سيف، منال سلامة، أحمد أبو عميرة"،بالاشتراك مع فرقة بصمة بقيادة المنشد الديني الفنان أحمد حسن، ديكور مي كمال، تأليف الشاعر محمود حسن، إخراج محمد الخولي.

غدا.."الليلة الكبيرة" و"عامر التوني" فى أولى ليالى "هل هلالك"

تنطلق أولى ليالى النسخة الثامنة من برنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين ١٨ مارس الجارى الموافق ٨ رمضان، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتفتتح النسخة الثامنة من برنامج "هل هلالك" بباقة من أشهر قصائد المديح النبوي لكبار شعراء الصوفية، تقدمها فرقة المولوية بقيادة الفنان الدكتور "عامر التوني".


ويشارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك لمدة ١٥ ليلة عرض.

وانطلاقا من الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا لمدة ١٥ يوما هى فترة إقامة البرنامج  .

يشار إلى أن البرنامج تقرر تقديمه مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنه حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق  ٢٢ رمضان.

نيفين الكيلاني وزير الثقافة البيت الفني للمسرح المخرج خالد جلال نور النبوة المسرح القومى

مواد متعلقة

مسلسل سر إلهي الحلقة 6.. القبض على "سعد" بتهمة سرقة السيارات

مسلسل سر إلهي الحلقة 6.. روجينا تلجأ لـ"صلاح عبد الله" لاخفاء سباك الذهب

مسلسل المعلم.. المخرج مرقس عادل يكشف كواليس حريق استوديو الأهرام

مسلسل سر إلهي الحلقة 6.. "نصرة" تقرصن هاتف زوجها "سعد"

مسلسل سر إلهى الحلقة 6.. روجينا تهرب بالذهب بعد كشف أحمد سلامة أمرها

مسلسل محارب.. حسن الرداد: لا أشغل بالى بالمنافسة و«خطفنا الجمهور» من الحلقة الأولى

مسلسل مسار إجباري الحلقة 6.. أحمد داش وعصام عمر يتورطان في جريمة قتل

"القومي للسينما" يشارك في فعاليات سينمائية ضمن برنامج "أهلا رمضان"

الأكثر قراءة

مصرفيون: تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت 10 أضعاف

مشاكل الغدة الدرقية الشائعة عند النساء: تعرف على أعراضها وعلاجها

مصر تتعاقد مع شركة عالمية لتشغيل شبكات الإنترنت الفضائى العام الجارى

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

أسرار خطة غزو رفح وعلاقتها بالهدنة فى غزة

الإعدام شنقا لعامل زراعي بتهمة قتل زوجته في الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

خالد حريب

احتمال لقاء البرهان وحميدتي في القاهرة

محمد رفعت

المتحدة ورمضان المصري

أحمد أبوالمحاسن

الأزهر.. 1084 عامًا حتى ازدهر

أحمد غنام

Succession.. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (2)

ناصر الجابري

الشراكة بين الإمارات ومصر.. من منظور الاقتصاد

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد

منطقة عازلة وطريق فاصل.. كواليس تغيير إسرائيل لشكل قطاع غزة بالكامل