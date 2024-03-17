مسلسل بابا جه.. ردود أفعال إيجابية من النقاد والجمهور بعد عرض الحلقات الأولى

نجاح جماهيري ونقدي ناله مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني، حيث نشر الكاتب والمخرج خالد دياب صورة لابنتيه هما يشاهدان مسلسل بابا جه وعلّق: "قبضت على بناتي بيتفرجوا في السر على مسلسل بابا جه فقعدت اتفرجت معاهم على أربع حلقات مسلسل لذييييذ جدا".

إشادة النقاد بمسلسل بابا جه

فيما أشاد العديد من النقاد بمسلسل بابا جه، حيث كتب النقاد وائل السمري: "كوميديا خفيفة تحمل رسائل ثقيلة.. أكرم حسني يقدم نفسه وريثا شرعيا لمدرسة سمير غانم ومدبولي"، وكتب معتز الشافعي: “أفكار جديدة، كوميديا هادفة، متعة مضمونة، أعمال مش هتخيِّب ظنك أبداً”.

كما كتب محمد نبيل: "بابا جه أفضل عمل كوميدي بمسافة عن أقرب المنافسين في رمضان"، بينما كتب عبد الله غلوش: "أكرم حسني كعادته بيقدم كوميديا فريش، بابا جه في رأيي المسلسل الكوميدي الأفضل في شهر رمضان الحالي"، بجانب الكاتب أمجد جمال "بابا جه كوميديا موقف متأسسة على شخصيات وتوست.. ده مسلسل مستوي في كتابته مليان ضحك ووراه معاني عائلية واجتماعية لطيفة"، وأيضًا كتبت رانيا الزاهد "مسلسل مهم ومن أول حلقة إيقاعه مضبوط ومشوّق".

تفاصيل احداث مسلسل بابا جه الحلقة 6

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا اللايت بمسلسله الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

موعد عرض مسلسل أكرم حسني الحلقة 7

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قنوات عرض مسلسل بابا جه الحلقة السابعة

يعرض مسلسل بابا جه علي قناة Dmc، وDmc drama، ومنصة واتش إت الرقمية.