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فن

موعد عرض الحلقة 8 في مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

يترقب المشاهدون معرفة موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل مسار إجباري، وذلك بعد أن حصل المسلسل على نسب مرتفعة من المتابعة نتيجة الإشادة به وبالعديد من عناصره، ويتساءل الكثيرون عن موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة.

موعد عرض مسلسل مسار اجباري الحلقة 8

تعرض الحلقة الثامنة من مسلسل مسار إجباري اليوم على قناة CBC الساعة 6:05 مساءً وعلى قناة الحياة الساعة 11:15 مساءًا، كما تعرض على القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 12 بعد منتصف الليل،، وأيضًا تعرض على قناة ON الساعة 10:30 مساءً.

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ملخص أحداث الحلقة 7 من مسلسل مسار إجباري

وكانت قد شهدت الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري رغبة علي في السفر خارج مصر في منحة، وعرضه هذا الأمر على والدته والتي تجسد دورها الفنانة صابرين لكي يعرف هل سيغضبها هذا الأمر أم لا.

وردت أم علي عليه أنها لا تعارضه في ذلك طالما أن هذا الأمر سيكون فيه مصلحته وتحقيق مستقبل أفضل له، مؤكدة أنها بالفعل ستكون حزينة على عدم وجوده بينهما، إلا أنها ستطمئن عليه إذا حدث وسافر عليه من خلال التواصل معه عبر شبكة التواصل الاجتماعى الإنترنت صوت وصورة، لافتة إلى أنه طالما حمل مسئولياتها ومسئوليات أخوته فعليه إذن أن يرى مصلحته ومستقبله.

 بعد انتهاء الحديث بين علي وأمه أخبرته أن يأخذ محفظته من أعلى "ترابيزة" السفرة، موضحة له أنه كان قد نسيها، وهو الأمر الذي أشعره بالطمأنينة نتيجة ما ظنه من قبل أنه قد نسيها في الشقة التي عثر بها على الممرض مقتولا، إذ كان من الممكن أن تصبح وسيلة لاتهامه بالشروع في قتل هذا الممرض من خلال التوصل من خلالها على بطاقته الشخصية والتعرف على هويته من قبل السلطات، وهو الأمر الذي جعله يقول لأخيه حسين أن عليه استكمال رحلته في البحث عن عصابة قاتل أبيه بمفرده وأن يعفيه هو من مصاحبته في تلك الرحلة.

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أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري هو من بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل صابرين وبسمة، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومسلسل مسار إجباي من إخراج نادين خان.

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مسلسل مسار إجباري.. موعد عرض الحلقة 7

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