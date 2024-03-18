ملخص أحداث الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش

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يبحث الكثير من المتابعين عن موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل مسار إجباري، وذلك بعد سخونة الأحداث في الحلقة السابعة منه، نسرد في هذا التقرير ملخص أحداث الحلقة السابعة.

ملخص أحداث الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري

كانت قد شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري تعرض فرح وهي أخت علي إلى التحرش من قبل أحد الشباب داخل الجامعة، واتصلت على إثر ذلك بأخويها علي وحسين لنجدتها، مما جعلهما يسارعا لإنقاذها وقاما بضرب المتحرش بها، كما حاول علي إبعاد حسين عن الأمر برمته في غيرة منه على أخته فرح، إلا أن حسين رفض قائلًا له أنها أخته "أنا جي علشان اختي مش علشانك".

وبعد أن ضرب الأخوين المتحرش بأختهما جاءتهما رسالة هاتفية في نفس الوقت من رقم غريب، وهي عبارة عن فيديو لهما أثناء تواجدهما في الشقة التي عثرا فيها على الممرض الذي قتل أباهم، وهو ما يعني أنه كان منصوب لهما كمينًا بتحركاتهما، مما أثار تخوفهما.

وهو الأمر الذي أكده علي لحسين في واحد من المشاهد التالية، ساخرًا من قوله من قبل أن أنه سيتركه وحده في رحلة البحث عن العصابة المسئولة عن قتل أبيهم لأنه متعلم ولديه مستقبل " كنت فاكر نفسي مجدي يعقوب"، ليتبعه بعد ذلك بقوله " الظاهر إن طريقنا واحد" في إشارة إلى أنه وبعد هذه الرسالة أصبح إجباريًا عليهم أن يتحدا سويًا نتيجة الخطر المحدق الذي أًصبح يحاوطهما هما الاثنين معًا.

شهد الحلقة السابعة من مسلسل إجباري كذلك توطد العلاقة أكثر بين كلًا من زوجتي الوالد المتوفي، صابرين وبسمة وذلك بعد أن باعت إحداهما ذهبها وقامت الأخرى بفك شادة ادخاية لديها من أجل تسديد الديون التي تركها لهم زوجهما، إذ خرجت الزوجتين بعد ذلك وجلستا في إحدى "الكافيهات" وتبادلا الضحكات على الرغم من أحزانهما.

كما شهدت كذلك الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري كشف خديجة لعلي عن السبب الذي جعلها على يقين من أن صفوت هو برئ من دم حبيبة، وذلك بعد مطالبته لها بأن تثق فيه لأن هدفهما واحد.

إذ كشفت خديجة أن سبب يقينها من براءة صفوت هو أن حبيبة قد أفصحت لها قبل وفاتها عن عدد من شركات الأدوية التي تعمل عليها موضحة أنها شركات تنتج أدوية مغشوشة وتدفع ملايين الجنيهات لإصدار شهادات مزورة تفيد بأنها أدوية سليمة، وهو الأمر الذي ترجح أنها السبب في قتلها.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري هو من بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل صابرين وبسمة، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومسلسل مسار إجباي من إخراج نادين خان.

موعد عرض مسلسل مسار إجباري

أما عن موعد عرض مسلسل مسار إجباري فهي على قناة CBC الساعة 6:05 مساءً وعلى قناة الحياة الساعة 11:15 مساءًا، كما تعرض على القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 12 بعد منتصف الليل،، وأيضًا تعرض على قناة ON الساعة 10:30 مساءً.

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