الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

ملخص أحداث الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

يبحث الكثير من المتابعين عن موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل مسار إجباري، وذلك بعد سخونة الأحداث في الحلقة السابعة منه، نسرد في هذا التقرير ملخص أحداث الحلقة السابعة.

ملخص أحداث الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري

كانت قد شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري تعرض فرح وهي أخت علي إلى التحرش من قبل أحد الشباب داخل الجامعة، واتصلت على إثر ذلك بأخويها علي وحسين لنجدتها، مما جعلهما يسارعا لإنقاذها وقاما بضرب المتحرش بها، كما حاول علي إبعاد حسين عن الأمر برمته في غيرة منه على أخته فرح، إلا أن حسين رفض قائلًا له أنها أخته "أنا جي علشان اختي مش علشانك".

وبعد أن ضرب الأخوين المتحرش بأختهما جاءتهما رسالة هاتفية في نفس الوقت من رقم غريب، وهي عبارة عن فيديو لهما أثناء تواجدهما في الشقة التي عثرا فيها على الممرض الذي قتل أباهم، وهو ما يعني أنه كان منصوب لهما كمينًا بتحركاتهما، مما أثار تخوفهما.

وهو الأمر الذي أكده علي لحسين في واحد من المشاهد التالية، ساخرًا من قوله من قبل أن أنه سيتركه وحده في رحلة البحث عن العصابة المسئولة عن قتل أبيهم لأنه متعلم ولديه مستقبل " كنت فاكر نفسي مجدي يعقوب"، ليتبعه بعد ذلك بقوله " الظاهر إن طريقنا واحد" في إشارة إلى أنه وبعد هذه الرسالة أصبح إجباريًا عليهم أن يتحدا سويًا نتيجة الخطر المحدق الذي أًصبح يحاوطهما هما الاثنين معًا.

شهد الحلقة السابعة من مسلسل إجباري كذلك توطد العلاقة أكثر بين كلًا من زوجتي الوالد المتوفي، صابرين وبسمة وذلك بعد أن باعت إحداهما ذهبها وقامت الأخرى بفك شادة ادخاية لديها من أجل تسديد الديون التي تركها لهم زوجهما، إذ خرجت الزوجتين بعد ذلك وجلستا في إحدى "الكافيهات" وتبادلا الضحكات على الرغم من أحزانهما.

txt

مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة.. ماذا سيحدث بعد رسالة تغيير المسار؟

txt

موعد عرض الحلقة 8 في مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش

كما شهدت كذلك الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري كشف خديجة لعلي عن السبب الذي جعلها على يقين من أن صفوت هو برئ من دم حبيبة، وذلك بعد مطالبته لها بأن تثق فيه لأن هدفهما واحد.

إذ كشفت خديجة أن سبب يقينها من براءة صفوت هو أن حبيبة قد أفصحت لها قبل وفاتها عن عدد من شركات الأدوية التي تعمل عليها موضحة أنها شركات تنتج أدوية مغشوشة وتدفع ملايين الجنيهات لإصدار شهادات مزورة تفيد بأنها أدوية سليمة، وهو الأمر الذي ترجح أنها السبب في قتلها.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري هو من بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل صابرين وبسمة، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومسلسل مسار إجباي من إخراج نادين خان.

موعد عرض مسلسل مسار إجباري

أما عن موعد عرض مسلسل مسار إجباري فهي على قناة CBC الساعة 6:05 مساءً وعلى قناة الحياة الساعة 11:15 مساءًا، كما تعرض على القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 12 بعد منتصف الليل،، وأيضًا تعرض على قناة ON الساعة 10:30 مساءً.

اقرأ أيضًا:

مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة.. ماذا سيحدث بعد رسالة تغيير المسار؟

موعد عرض الحلقة 8 في مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش

مسلسل مسار اجباري مسار اجباري موعد عرض مسار إجباري موعد عرض مسلسل مسار إجباري موعد اعادة مسلسل مسار إجباري قصة مسلسل مسار اجباري أبطال مسلسل مسار إجباري موعد عرض مسلسل احمد داش مسلسل احمد داش أحمد داش قنوات عرض مسار إجباري قنوات عرض مسلسل مسار إجباري موعد مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة من مسار إجباري مسار إجباري الحلقة السادسة مسار إجباري الحلقة 8 الحلقة 8 من مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة من مسلسل مسار إجباري مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

موعد إعادة عرض الحلقة الثامنة في مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش

موعد عرض الحلقة 8 في مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش

مسلسل مسار إجباري الحلقة 7.. ياسمينا العبد تتعرض للتحرش في أحد الشوارع

الأكثر قراءة

رمضان صبحى يصدم الزمالك بطلب تعجيزى يهدد انتقاله إلى الفريق

بالحى الشعبى.. تفاصيل حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال "جودر" (صور)

6 صفات لا يمكنك أن ترثها إلا من والدك.. بصمات الأصابع أهمها

الدور الأخير كلمة السر.. التحقيقات تكشف ملابسات حريق مول التجمع الخامس

الأهلى يتصدر والزمالك رابعا.. جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل"

عاجل.. حزمة تمويلات جديدة للاقتصاد المصرى بـ6 مليارات دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

فنوننا البديعة .. وقطوف فضاء الإبداع الرمضاني ( 2)

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء