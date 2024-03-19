موعد إعادة مسلسل مسار إجباري لـ"أحمد داش وعصام عمر" الحلقة 8

مسلسلات رمضان 2024..

يبحث متابعي دراما رمضان 2024، عن موعد إعادة مسلسل مسار إجباري لـ"أحمد داش وعصام عمر"، الحلقة الثامنة، لمشاهدة جميع أحداث الحلقة فور عرضها.

مسلسل مسار إجباري مواعيد إعادة الحلقة 8

وعن موعد إعادة عرض مسلسل مسار إجباري تكون حلقة الإعادة على قناة CBC في تمام الساعة 9:45 صباحًا، والإعادة مرة أخرى على CBC دراما في تمام الساعة 6:00 صباحا و3:00 مساء، والإعادة على قناة ON الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة علي قناة ON دراما في تمام الساعة 4:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12:15 ظهرًا، وعلى القناة الأولى المصرية الإعادة 5:10 صباحًا.

مسلسل مسار إجباري تفاصيل أحداث الحلقة 8

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر العديد من الأحداث، إذ زارت سناء زوجة صفوت المحبوس في قضية قتل حبيبة والمحكوم عليه بالإعدام فيها، خلال أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة ليطالبها خلال الزيارة بالتدخل لدى المحامي المتواطئ مجدي حشيش لإخراجه من السجن، وإنقاذه من حبل المشنقة، مؤكدًا أنه يعلم أنها متفقة مع حشيش على حبسه، وهي من تسبب في هذا الأمر من البداية.

وقالت سناء لصفوت في البداية إن خيانته لها مع حبيبة هي السبب، ليرد عليها قائلا "إنتي آخر واحدة تتكلم عن الخيانة، لو على الخيانات أنا عديت لك كتير"، وتابع أنها المتسببة له في حبسه والحكم عليه بالإعدام.

وتكشف سناء بعد ذلك عن مقصدها الحقيقي من الزيارة قائلة "كل اللي احنا طالبينه منك الأبحاث اللي كانت شغالة عليها ضد الشركات" وتقصد بذلك أبحاث حبيبة، مؤكدة أنه في حال دلّهم على تلك الأبحاث سيكون هذا بمثابة كارت براءته وخروجه من السجن.

كما شهدت الحلقة الثامنة كذلك من مسلسل مسار إجباري انزعاج عصابة المحامي مجدي حشيش من الحملة الصحفية التي أقيمت ضد عدد من أنواع الأدوية التي كانت تعمل عليها حبيبة وعن أضرار هذه الأدوية.

وقال مجدي حشيش لمساعده إنه من المؤكد أن خديجة هي من وراء هذه الحملة، فهي وحبيبة وصفوت وحدهما من يعلمون عن هذه الأصناف من الأدوية، لذا قرر مجدي أن توضع خديجة تحت المراقبة مرة ثانية.

وأثناء مقابلة خديجة لعلي صرحت له بأنها قامت بهذه الحملة ولا تعلم إذا كان هذا الأمر صحيحا أم لا فقال لها إنه بالطبع أمر خطأ لأنه سيثير شك عصابة حشيش حولها لأنها وحدها التي تعرف معلومات عن هذه الأدوية مع صفوت في محبسه وحبيبة التي توفيت وبالطبع كل الأيادي ستشار إليها مما يعد خطرًا عليها.

مسلسل مسار إجباري موعد عرض الحلقة 9

أما عن موعد عرض مسلسل مسار إجباري فهي على قناة CBC الساعة 6:05 مساءً وعلى قناة الحياة الساعة 11:15 مساءً، كما تعرض على القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 12 بعد منتصف الليل،، وأيضًا تعرض على قناة ON الساعة 10:30 مساءً.

مسلسل مسار إجباري قنوات عرض الحلقة التاسعة

ويمكن مشاهدة الحلقة التاسعة من مسلسل مسار إجباري علي عدد من القنوات بينها Cbc، قناة الحياة، والقناة الأولي بالتلفزيون المصري، وقناة أون تي في.

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري هو من بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل صابرين وبسمة، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومسلسل مسار إجباي من إخراج نادين خان.