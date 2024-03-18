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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل مسار إجباري الحلقة 8.. تفاصيل الأحداث بين أحمد داش وعصام عمر

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

شهدت أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 8 لـ أحمد داش، أحداثا مهمة في قضية مقتل الطالبة حبيبة، وتفاصيل أخرى تؤكد براءة الدكتور صفوت مصباح.

أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 8

ومع تسلسل أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 8، شنت خديجة ابنة خالة الطالبة المقتولة حملة عبر السوشيال ميديا على شركة الأدوية المتسببة في مقتل حبيبة بسبب الأبحاث المتعلقة بالأدوية الفاسدة، ولتبرئة الدكتور عصام صفوت المتهم في قتل حبيبة والمحكوم عليه بالإعدام ظلمًا.

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مسلسل مسار إجباري الحلقة 8.. ماذا طلبت سناء من صفوت نظير براءته؟

وطلب أبناء عمر البرنس خلال الحلقة 8 من مسار إجباري، من عصام الجن تهكير هاتف سناء زوجة عصام صفوت، المتهم في قتل الطالبة حبيبة لمعرفة تفاصيل القضية، وعلاقتها بالمحامي مجدي حشيش الذي خسر القضية.

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مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة.. ماذا سيحدث بعد رسالة تغيير المسار؟

تفاصيل الحلقة 8 مسلسل مسار إجباري

وخلال الحلقة الثامنة من مسلسل مسار إجباري، قامت سناء بزيارة زوجها المحكوم عليه بالإعدام، وطلب منها أن تحاول إخراجه من السجن بتقديم دليل البراءة وشهادتها الحقيقة، لكن زوجته لا ترغب في تقديم الدليل لكونه خانها.

وكما شهدت الحلقة 8 من مسلسل مسار إجباري، بحث أولاد عمر البرنس في أوراق أبيهما، ووجدوا دليل براءة الدكتور صفوت مصباح الذي كانا يبحثان عنه طوال الحلقات السابقة، لذا يفكران في تقديم الدليل للنيابة لتبرئة المتهم المظلوم، إلا أنهما لم يتخذا هذا القرار حيث عرفا أن والدهما مرتشي كبير وعلى علاقة بمجدي حشيش الذي خسر القضية لإدانة الدكتور صفوت.

مسلسل مسار إجباري

تدور قصة مسلسل مسار إجباري حول شابين "علي" و"حسين" يكتشفا سرًا خطيرًا وهو أنهما أخان، ويكره كل منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم يقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

ويُجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخوين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، الأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جعبته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

من المتوقع أن يكتشف الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش "علي" و"حسين" داخل المسلسل أنهما شقيقان.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 8.. كيف أثارت خديجة شكوك عصابة حشيش حولها ثانية؟

مسلسل مسار إجباري الحلقة 8.. ماذا طلبت سناء من صفوت نظير براءته؟

مسلسل عصام عمر وأحمد داش الحلقة 8

يعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 8 مساء اليوم على قناة CBC الساعة 6:05 مساءً وعلى قناة الحياة الساعة 11:15 مساءًا، كما تعرض على القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 12 بعد منتصف الليل، وأيضًا تعرض على قناة ON الساعة 10:30 مساءً.

أبطال مسلسل مسار إجباري

أما عن أبطال مسلسل مسار إجباري فهم كلًا من أحمد داش وعصام عمر بالإضافة إلى عدد من الفنانين منهم بسمة، صابرين، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي والمسلسل من إخراج نادين خان.

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