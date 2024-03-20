الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل مسار إجبارى لـ "أحمد داش وعصام عمر" ملخص الحلقة 9

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

ينتظر عشاق الدراما الرمضانية متابعة مسلسل مسار إجباري الحلقة العاشرة بطولة أحمد داش وعصام عمر، وذلك بعد أن حقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا حتى هذه الحلقات وتمت الإشادة به من قبل كثير من المتابعين.

ونلقي في هذه السطور الضوء حول ملخص أحداث الحلقة التاسعة 

ملخص أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 9

شهدت أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة التاسعة اكتشاف كل من الأخوين علي وحسين دليل براءة الدكتور صفوت المحبوس على ذمة قتل الدكتورة حبيبة، وقرر الأخوان أن يعترفا لأميهما بالأمر برمته، وذلك بعد أن أخفيا عليهما ذلك لمدة طويلة، وهذا نتيجة قلقهما من انتقام عصابة المحامي الفاسد منهم وتعرضهما وتعرض أسرتهما للخطر.

اجتمعت على إثر ذلك أسرة عمر البرنس المكونة من الأخين وأميهما صابرين وبسمة وقرروا تقديم دليل البراءة للنيابة لإنقاذ الدكتور البرئ مهما كانت النتيجة.

 أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل مسار إجباري

تضمنت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل مسار إجباري كذلك مفاجأة مساعد المحامي الفاسد مجدي حشيش "مسعد" الأخوين علي وحسين، وذلك أثناء تجمع أسرتهما أثناء احتفالهم بعيد ميلاد ابنهم الأصغر في إحدى الحدائق، وقال لهم إنه اشترى المنزل الذي يقطنون فيه، وكذلك الشيكات التي كانت متأخرة على أبيهم وهددهم بذلك قائلًا إنهم إن لم يقدموا دليل البراءة سينتقم منهم ويلحق الضرر بأفراد أسرتهم. 

موعد إعادة مسلسل مسار اجباري لـ أحمد داش الحلقة 9

ملخص أحداث مسلسل مسار إجبارى الحلقة الثامنة بطولة "أحمد داش"

كما شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل مسار إجباري أيضًا محاولة إبعاد المحامي الفاسد مجدي حشيش خديجة عن علي وحسين، خوفًا من تعاونهم من أجل الوصول لدليل براءة صفوت وتقديمه إلى النيابة.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة العاشرة

 ويعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 10 بطولة أحمد داش وعصام عمر على قناة CBC فى الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على CBC دراما في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعرض على قناة الحياة 11:15 مساء.

ويعرض المسلسل أيضًا على قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى قناة ON دراما في تمام الساعة 7:30 مساءكما يعرض كذلك على القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وبالتزامن مع ذلك يعرض على منصة Watch it.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة التي تعرض على 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، كما أنه من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

إقرأ أيضًا:

موعد إعادة مسلسل مسار اجباري لـ أحمد داش الحلقة 9

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش الحلقة 10 على قنوات ON وCBC

مسلسل مسار اجباري مسار اجباري موعد عرض مسار إجباري موعد عرض مسلسل مسار إجباري موعد اعادة مسلسل مسار إجباري قصة مسلسل مسار اجباري أبطال مسلسل مسار إجباري موعد عرض مسلسل احمد داش مسلسل احمد داش أحمد داش قنوات عرض مسار إجباري قنوات عرض مسلسل مسار إجباري موعد مسلسل مسار إجباري الحلقة العاشرة من مسار إجباري مسار إجباري الحلقة العاشرة مسار إجباري الحلقة 10 الحلقة 10 من مسلسل مسار إجباري الحلقة العاشرة من مسلسل مسار إجباري مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

موعد إعادة مسلسل مسار اجباري لـ أحمد داش الحلقة 9

ملخص أحداث مسلسل مسار إجبارى الحلقة الثامنة بطولة "أحمد داش"

مسلسل مسار إجبارى الحلقة 8.. تفاصيل الأحداث بين أحمد داش وعصام عمر

الأكثر قراءة

مفاجآت فى تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

انتهاء قضية التمويل الأجنبى وحفظ التحقيقات مع 5 مراكز جديدة

توفير السكر بأسعار مخفضة فى جميع المحافظات خلال أسبوعين.. تفاصيل خطة الحكومة لإنهاء الأزمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة