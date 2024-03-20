مسلسل مسار إجبارى لـ "أحمد داش وعصام عمر" ملخص الحلقة 9

ينتظر عشاق الدراما الرمضانية متابعة مسلسل مسار إجباري الحلقة العاشرة بطولة أحمد داش وعصام عمر، وذلك بعد أن حقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا حتى هذه الحلقات وتمت الإشادة به من قبل كثير من المتابعين.

ونلقي في هذه السطور الضوء حول ملخص أحداث الحلقة التاسعة

ملخص أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 9

شهدت أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة التاسعة اكتشاف كل من الأخوين علي وحسين دليل براءة الدكتور صفوت المحبوس على ذمة قتل الدكتورة حبيبة، وقرر الأخوان أن يعترفا لأميهما بالأمر برمته، وذلك بعد أن أخفيا عليهما ذلك لمدة طويلة، وهذا نتيجة قلقهما من انتقام عصابة المحامي الفاسد منهم وتعرضهما وتعرض أسرتهما للخطر.

اجتمعت على إثر ذلك أسرة عمر البرنس المكونة من الأخين وأميهما صابرين وبسمة وقرروا تقديم دليل البراءة للنيابة لإنقاذ الدكتور البرئ مهما كانت النتيجة.

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل مسار إجباري

تضمنت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل مسار إجباري كذلك مفاجأة مساعد المحامي الفاسد مجدي حشيش "مسعد" الأخوين علي وحسين، وذلك أثناء تجمع أسرتهما أثناء احتفالهم بعيد ميلاد ابنهم الأصغر في إحدى الحدائق، وقال لهم إنه اشترى المنزل الذي يقطنون فيه، وكذلك الشيكات التي كانت متأخرة على أبيهم وهددهم بذلك قائلًا إنهم إن لم يقدموا دليل البراءة سينتقم منهم ويلحق الضرر بأفراد أسرتهم.

كما شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل مسار إجباري أيضًا محاولة إبعاد المحامي الفاسد مجدي حشيش خديجة عن علي وحسين، خوفًا من تعاونهم من أجل الوصول لدليل براءة صفوت وتقديمه إلى النيابة.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة العاشرة

ويعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 10 بطولة أحمد داش وعصام عمر على قناة CBC فى الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على CBC دراما في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعرض على قناة الحياة 11:15 مساء.

ويعرض المسلسل أيضًا على قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى قناة ON دراما في تمام الساعة 7:30 مساءكما يعرض كذلك على القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وبالتزامن مع ذلك يعرض على منصة Watch it.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة التي تعرض على 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، كما أنه من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

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