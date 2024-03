موعد إعادة مسلسل مسار اجباري لـ أحمد داش الحلقة 9

يبحث الكثيرون عن معرفة موعد إعادة عرض الحلقة التاسعة من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وذلك بعد تطور أحداث المسلسل، واتخاذها مجريات مثيرة.

مسلسل مسار اجباري مواعيد إعادة الحلقة 9

تكون حلقة الإعادة من مسلسل مسار إجباري على قناة CBC في تمام الساعة 9:45 صباحًا، والإعادة مرة أخرى على CBC دراما في تمام الساعة 6:00 صباحا و3:00 مساء، أما الإعادة على قناة ON تكون الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة علي قناة ON دراما في تمام الساعة 4:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12:15 ظهرًا، وعلى القناة الأولى المصرية الإعادة 5:10 صباحًا.

ملخص أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل مسار إجباري

وكانت قد شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل مسار إجباري أحداث مثيرة إذ وجدا كلًا من الأخوين دليل براءة الدكتور صفوت، وتررددا ماذا يفعلا في البداية به، ثم قررا أنيخبرا والدتيهما، بعد أن أخفا عليهما هذا الأمر من البداية.

كما شهدت الحلقة تجمع أسرة عمر البرنس منزوجاته وأبناؤه ليقرروا في النهاية تقديم دليل البراءة إلى النيابة لإنقاذ الدكتور البرئ مهما كان الثمن الذي تدفعه الأسرة.

تضمنت الحلقة أيضًا كشف خديجة ابنة خالة حبيبة الطالبة المقتولة، العلاقة بين مجدي حشيش المحامي وشركة الأدوية الفاسدة التي قامت بقتل حبيبة بسبب أبحاثها.

لذا حاول حشيش خلال احداث المسلسل الحصول على دليل براءة الدكتور صفوت مصباح الذي تركه عمر البرنس لأبنائه ولهذا لجأ إلى مساومتهم والسيطرة على تحركاتهم، كما هدد خديجة وأرسل إلى والدتها رسالة تطلب منها الحضور إلى المنصورة، وذلك بهدف إبعادها عن أبناء عمر البرنس بهدف ألا يتمكن أحد من تقديم دليل البراءة إلى النيابة.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة العاشرة

ويعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 10 بطولة أحمد داش وعصام عمر على قناة CBC فى الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على CBC دراما في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعرض على قناة الحياة 11:15 مساء.

ويعرض المسلسل أيضًا على قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى قناة ON دراما في تمام الساعة 7:30 مساءكما يعرض كذلك على القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وبالتزامن مع ذلك يعرض على منصة Watch it.

قصة مسلسل مسار إجباري

وتدور قصة مسلسل "مسار إجباري" حول شابين وهما "علي" و"حسين" يكتشفا سرًا خطيرًا وهو أنهما أخان، وفي البداية يكره كل منهما اكتشاف ذلك الأمر، ثم يكتشفا أن أباهم توفي نتيجة جريمة قتل، ويتورطا في العديد من تبعات أسباب أخطاء قام بها

أباهم، تجعلهما يضطرا إلى سلك مسار إجباري واحد ف ي الحياة، وتتحول العلاقة بينهما تدريجًا إلى علاقة أخوة قوية بينها الكثير من المشاعر التي تتولد من المواقف.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري من بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل صابرين وبسمة، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومسلسل مسار إجباي من إخراج نادين خان.

