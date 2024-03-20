حلويات رمضانية 2024.. طريقة عمل قمر الدين الجاهز في المنزل

تشتهر المائدة الرمضانية بالعديد من المأكولات والمشروبات لعل أهمها قمر الدين لانه من الأطعمة التي تصنع من المشمش الطبيعي، وله الكثير من الفوائد الرائعة لصحة الصائمين في رمضان، لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم، ويمكن تحضيره في المنزل بعدة وصفات، إليكم طريقة عمل قمر الدين الجاهز.

طريقة عمل قمر الدين الجاهز

وطريقة عمل قمر الدين في الجاهز سهلة ولا تستغرق كثيرا من الوقت، وهو من أشهى الحلويات الرمضانية وتحرص كثير من الأسر على أن يكون قمر الدين ضيفا في موائدها خلال شهر رمضان، لنتعرف فيما يلي على طريقة تجهيز قمر الدين ومكوناته.

مكونات عمل قمر الدين

1-4 كيلو من المشمش الطازج.

2-2.5 لتر من الماء.

3- كيلو من السكر الناعم.

طريقة تحضير قمر الدين الجاهز

1-تزال البذور من المشمش.

2-يتم غسل المشمش جيدا بالماء والخل وتصفيته.

3-يوضع الماء في حلة على النار ونضيف إليه المشمش والسكر.

4-تترك المكونات على النار لمدة لا تقل عن ربع ساعة مع التقليب كل فترة حتى يذوب السكر تماما.

5-توضع المكونات في الخلاط الكهربائي بعد أن تبرد وتخلط جيدا.

6-نحضر مصفاة ويتم تصفية الخليط حتى نتخلص من قشور المشمش.

7-نحضر صواني خشبية وتدهن بزيت الزيتون ويفرد عليها الخليط.

8-يترك الخليط حتى يتماسك، ويغطى بورق التغليف من البلاستيك، ويتم استخدامه طازجا في نفس اليوم أو اليوم التالي.

9-يترك لمدة ليلة كاملة ويتم لفه في ورق ألمونيوم حتى وقت الاستخدام.

خطوات تحضير عصير قمر الدين