الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

حلويات رمضانية 2024.. طريقة عمل قمر الدين الجاهز في المنزل

قمر الدين
قمر الدين

تشتهر المائدة الرمضانية بالعديد من المأكولات والمشروبات لعل أهمها قمر الدين لانه من الأطعمة التي تصنع من المشمش الطبيعي، وله الكثير من الفوائد الرائعة لصحة الصائمين في رمضان، لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم، ويمكن تحضيره في المنزل بعدة وصفات، إليكم طريقة عمل قمر الدين الجاهز.

طريقة عمل قمر الدين الجاهز 

وطريقة عمل قمر الدين في الجاهز سهلة ولا تستغرق كثيرا من الوقت، وهو من أشهى الحلويات الرمضانية وتحرص كثير من الأسر على أن يكون قمر الدين ضيفا في موائدها خلال شهر رمضان، لنتعرف فيما يلي على طريقة تجهيز قمر الدين ومكوناته.

txt

الجمعية الفلكية بجدة: "قمر رمضان" فى تربيعه الأول اليوم

مكونات عمل قمر الدين

  • 1-4 كيلو من المشمش الطازج.
  • 2-2.5  لتر من الماء.
  • 3- كيلو من السكر الناعم.

طريقة تحضير قمر الدين الجاهز

1-تزال البذور من المشمش.

2-يتم غسل المشمش جيدا بالماء والخل وتصفيته.

3-يوضع الماء في حلة على النار ونضيف إليه المشمش والسكر.

4-تترك المكونات على النار لمدة لا تقل عن ربع ساعة مع التقليب كل فترة حتى يذوب السكر تماما.

5-توضع المكونات في الخلاط الكهربائي بعد أن تبرد وتخلط جيدا.

6-نحضر مصفاة ويتم تصفية الخليط حتى نتخلص من قشور المشمش.

7-نحضر صواني خشبية وتدهن بزيت الزيتون ويفرد عليها الخليط.

8-يترك الخليط حتى يتماسك، ويغطى بورق التغليف من البلاستيك، ويتم استخدامه طازجا في نفس اليوم أو اليوم التالي.

9-يترك لمدة ليلة كاملة ويتم لفه في ورق ألمونيوم حتى وقت الاستخدام.

حلويات رمضانية.. طريقة عمل كنافة بالمانجو بتكلفة اقتصادية في المنزل

حلويات شهر رمضان بطرق مختلفة.. طريقة عمل القطايف في البيت

اعمليها متشتريهاش.. طريقة عمل حلويات رمضان في المنزل خلال 10 دقائق

حلويات رمضان 2024.. مكونات وطريقة تحضير شربات الكنافة بخطوات بسيطة

خطوات تحضير عصير قمر الدين

  • يتم نقع قمر الدين في الماء المغلي لمدة ساعة تقريبا.
  • حين يلين تماما يتم وضعه في الخلاط الكهربائي.
  • يضاف إليه السكر ويتم خلطهما جيدا حتى يذوب قمر الدين تماما.
  • يوضع العصير في إناء زجاجي بالثلاجة حتى يبرد.
  • يصب في الأكواب ويقدم على المائدة الرمضانية وبالهناء والشفاء.
المائدة الرمضانية المشروبات قمر الدين المشمش الطبيعي الصائمين عصير قمر الدين قمر الدين الجاهز طريقة عمل قمر الدين الجاهز

مواد متعلقة

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي من بتروتريد لشهر مارس 2024

كلمات تهنئة عيد الأم 2024.. نحتفل به غدًا الخميس 21 مارس

الدستور تجيب.. هل عيد الأم إجازة رسمية؟ ورسائل تهنئة للاحتفال

مصطفى شعبان يتصدر تريند "أكس" بالمعلم.. نهاية الحلقة 9 تثير الجدل

متى ليلة القدر 2024؟.. مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 9

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 في مصر

هل وضع المكياج يبطل الصيام في شهر رمضان؟.. دار الإفتاء تُجيب

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

توفير السكر بأسعار مخفضة فى جميع المحافظات خلال أسبوعين.. تفاصيل خطة الحكومة لإنهاء الأزمة

عاجل.. البنك المركزى يقرر إلغاء اجتماع الخميس 28 مارس الجارى

شوبير يحسم الجدل.. هذه محطة رمضان صبحى بعد بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة