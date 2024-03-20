رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي من بتروتريد لشهر مارس 2024

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز من بتروتريد، وذلك لدفع فاتورة الغاز المستحقة بعد إدخال قراءة العداد قبل نهاية الموعد المحدد كمهلة أخيرة لتسجيل قراءة عداد الغاز.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز من بتروتريد

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى الاستعلام عن فاتورة الغاز من بتروتريد ومعرفة الطرق الأخرى التي بها يمكن تسجيل قراءة العداد وتسديد فاتورة مارس 2024.

يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي من خلال عدة طرق يسرتها شركة غاز بتروتريد منها

موقعهم الالكتروني الرسمي اضغط هنا.

ثم ادخل رقم المشترك المتمثل في فرعي شقة عمارة بلوك قطاع يومية منطقة محافظة

بعدها ادخل على اعرض كي تظهر الفواتير المستحقة لشهر مارس 2024.

كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز

كما يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز للاستعلام عن الفاتورة من خلال تطبيق الشركة وهو بتروميتر ويكون تحميله من متجر لتطبيقات، ثم يتم تصوير العداد وإرفاق الصورة داخل التطبيق لتسجيل قراءة عداد الغاز.

الاستعلام عن فاتورة الغاز من بتروتريد يكون من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في انحاء الجمهور، أو عن طريق مكاتب الشركة المتوفرة في بعض الكمبوندات والنوادي والمصالح الحكومية كجهات خارجية وذلك من خلال ماكينات نقاط البيع (POS ).

الاستعلام عن فاتورة الغاز مارس 2024

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز من بتروتريد من خلال تجار التجزئة المنتشرين في كافة أنحاء الجمهورية مثل (فوري - ومصاري- وخدماتي - وممكن - وبي - وضامن – وأمان، حيث تسجل رقم العداد او تصوره ثم تذهب به للتاجر كي يدخل قراءة العداد ثم تظهر فاتورتك المستحقة لتسديدها.

يُتاح إمكانية الاستعلام عن فاتورة الغاز من شركة بتروتريد من خلال التحصيل الإلكتروني عن طريق الفون كاش الخاص بالبنك الأهلي على المحمول وهو تطبيق يتم تحميله على الهاتف وإدخال القراءة عليه ثم الدفع ببطاقة الائتمان.

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