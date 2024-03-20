من الشركات الموزعة على مستوى الجمهورية.. رابط الاستعلام عن فاتورة المياه

يكون الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال مواقع الشركات التي توفر رابط مباشر يمكن من خلاله الاستعلام عن الفواتير المستحقة لشهر مارس 2024.

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة المياه من شركات مياه الشرب والصرف الصحي الموجودة في هذا التقرير.

الاستعلام عن فاتورة المياه

يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه رابط شركة مياه الشرب والصرف الصحي اضغط هنا

ثم اختيار الشركة المغذية للمياه في منطقة السكنية

ثم يتم وضع الرقم الالكتروني المدون على فاتورة المياه ثم الضغط على ايقونة التالي لاتباع خطوات الاستعلام عن الفاتورة ودفعها

الاستعلام عن فاتورة مياه الشرب من شركة الدقهلية اضغط هنا

اختار المنطقة المغذية للمياه ثم ادخل اسم المشترك المكتوب على الفاتورة

رقم الفرع ورقم المجموعة ورقم الحساب

واضغط على استعلام

الاستعلام عن فاتورة المياه من شركة مياه الشرب للاسكندرية بالضغط هنا

يليها وضع رقم السداد الالكتروني لإظهار الفواتير المستحقة والضغط على كلمة استعلام ثم إمكانية دفعها.

الاستعلام عن فاتورة مياه الشرب من شركة هيئة قناة السويس لمياه الشركة بالضغط هنا

ادخل رقم العداد ثم ادخل الكود الموجود أعلى الفاتورة السابقة اضغط على استعلام كي تظهر الفاتورة المستحقة

الاستعلام عن فاتورة المياه من شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية اضغط هنا

سداد فاتورة مياه الشرب مارس 2024

يمكن سداد فاتورة مياه الشرب من خلال موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اضغط هنا

باختيار المنطقة ثم الشركة ودفع الفاتورة بالدفع الالكتروني

أو يمكن انتظار المحصل الذي يمر على المنازل لتحصيل الفاتورة

كما يمكن دفع الفاتورة من خلال تطبيق (HCWW 125) الذي يتم تحميله من متجر التطبيقات على هاتفك المحمول ويمكن به تسديد الفاتورة وارسال الشكاوى عن مياه الشرب بمنطقتك.