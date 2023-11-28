الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

من هنا.. رابط الاستعلام عن فاتورة المياه عبر موقع الشركة وتطبيقات الموبايل

استعلام عن فاتورة
استعلام عن فاتورة المياه

يسرت جميع الوزارات تقديم خدماتها للمواطنين من خلال الاعتماد على التحول الرقمي ومنها الاستعلام عن فاتورة المياه للشركات المغذية لوصلات المياه والصرف الصحي من خلال موقع الإنترنت. 

استعلام عن فاتورة المياه

في التقرير التالي يمكن الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر نوفمبر ودفع الفاتورة قبل انتهاء الشهر.

وفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي امكانية الاستعلام عن الفواتير من خلال موقعها الرسمي وهو الموجود في هذا الرابط من هنا.

  • تفتح الصفحة ويتم اختيار نوع الخدمة 
  • يمكنك اختيار المحافظة التابع لها 
  • ثم تسجيل رقم الدفع الالكتروني المدون على فاتورة المياه 
  • اضغط على التالي لتسجيل خطوات الاستعلام ودفع الفاتورة كذلك

تطبيق قراءاتي 

يسرت الشركة كذلك إمكانية تسجيل قراءة عداد المياه بنفسه وإضافة صورة العداد ما يضمن دقة القراءة من خلال تطبيق قراءاتي الذي يمكن تحميله من متجر التطبيقات على هاتفك المحمول. 

مع العلم أنه يمكن تسجيل القراءة عليه شهريًا في الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر الأمر الذي يساعد في تفادى تراكم القراءات والقضاء على إمكانية حدوث أي خطأ بشري.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر ديسمبر 2023 وأسعار باقات الدفع المسبق

قبل الغرامة.. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2023

تطبيق HCWW-125

كذلك يقدم تطبيق HCWW-125  العديد من الخدمات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي حيث سداد فاتورة المياه من خلال باتباع الخطوات المحددة لذلك.

كما يتيح هذا التطبيق الحاصل على المركز الأول فى جائزة مصر للتميز الحكومى فى الابتكار والإبداع إمكانية تسجيل شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحي، أو الشكاوى المحاسبية والجودة وإرسال صورة تعبر عن الشكوى 

ويمكن من خلال التطبيق أيضا التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتلقي إشعارات عن كيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

txt

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة وطرق سدادها

txt

استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we وطرق سدادها

استعلام عن فاتوره المياه فاتورة المياه الاستعلام عن فاتورة المياه تطبيق قراءاتي تطبيق HCWW-125 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الاستعلام عن الفواتير مياه الشرب والصرف الصحي

الأكثر قراءة

عاجل| مسابقة 30 ألف معلم: 6 فئات محرومة من التقديم وأسهل طريقة للتقديم دون وسيط

تحرك الوفد الأمنى المصرى من معبر رفح إلى غزة لاستلام المحتجزين

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام سموحة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

حرب غزة تُفجر الانقسامات داخل الإدارة الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس