من هنا.. رابط الاستعلام عن فاتورة المياه عبر موقع الشركة وتطبيقات الموبايل

يسرت جميع الوزارات تقديم خدماتها للمواطنين من خلال الاعتماد على التحول الرقمي ومنها الاستعلام عن فاتورة المياه للشركات المغذية لوصلات المياه والصرف الصحي من خلال موقع الإنترنت.

استعلام عن فاتورة المياه

في التقرير التالي يمكن الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر نوفمبر ودفع الفاتورة قبل انتهاء الشهر.

وفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي امكانية الاستعلام عن الفواتير من خلال موقعها الرسمي وهو الموجود في هذا الرابط من هنا.

تفتح الصفحة ويتم اختيار نوع الخدمة

يمكنك اختيار المحافظة التابع لها

ثم تسجيل رقم الدفع الالكتروني المدون على فاتورة المياه

اضغط على التالي لتسجيل خطوات الاستعلام ودفع الفاتورة كذلك

تطبيق قراءاتي

يسرت الشركة كذلك إمكانية تسجيل قراءة عداد المياه بنفسه وإضافة صورة العداد ما يضمن دقة القراءة من خلال تطبيق قراءاتي الذي يمكن تحميله من متجر التطبيقات على هاتفك المحمول.

مع العلم أنه يمكن تسجيل القراءة عليه شهريًا في الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر الأمر الذي يساعد في تفادى تراكم القراءات والقضاء على إمكانية حدوث أي خطأ بشري.

تطبيق HCWW-125

كذلك يقدم تطبيق HCWW-125 العديد من الخدمات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي حيث سداد فاتورة المياه من خلال باتباع الخطوات المحددة لذلك.

كما يتيح هذا التطبيق الحاصل على المركز الأول فى جائزة مصر للتميز الحكومى فى الابتكار والإبداع إمكانية تسجيل شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحي، أو الشكاوى المحاسبية والجودة وإرسال صورة تعبر عن الشكوى

ويمكن من خلال التطبيق أيضا التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتلقي إشعارات عن كيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.