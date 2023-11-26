الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة وطرق سدادها

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

يستطيع أصحاب  عدادات الكهرباء القديمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة من خلال موقع شركة الكهرباء التي وفرت هذه الخدمة الكترونيًا تسهيلًا على المواطنين، كما وفرت سدادها الكترونيًا وهو ما تعرضه الدستور بالتفصيل في التقرير التالي. 

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة 

يستطيع سكان القاهرة  الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة من خلال زيارة موقع شركة الكهرباء شمال القاهرة https://ncedc.gov.eg، اضغط على زر "استعلام عن الفواتير"، أدخل معلومات الفاتورة، قم بكتابة البيانات وحدد شركة توزيع الكهرباء التابع لها، دخل رقم كود المنطقة الخاص بالوحدة السكنية، أدخل رقم الحساب الموجود على فاتورة الكهرباء، اختر أيقونة الاستعلام عن الفواتير فتظر لك قيمة الفاتورة، وتاريخ السداد.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر ديسمبر 2023 وأسعار باقات الدفع المسبق

قبل الغرامة.. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2023

خطوات سداد فاتورة الكهرباء 

وفرت شركة الكهرباء عدة طرق لسداد فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

لدفع فاتورة الكهرباء بالفيزا أدخل على موقع الشركة القابضة للكهرباء الإلكتروني من خلال الرابط السابق، الضغط على أيقونة «دفع الفاتورة»، اكتب رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب العداد، اكتب بيانات العداد بدقة، ومنها كود السداد الالكتروني المدون على إيصال الكهرباء، اضغط على الدفع بواسطة فوري.

ويمكن سداد فاتورة الكهرباء من خلال «بنك مصر– البنك الأهلى- بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك بلوم– بنك كريدى اجريكول– بنك الإسكان والتعمير – بنك أبوظبى الامارتى – بنك عودة – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK».

ويمكن دفع فاتورة الكهرباء من خلال المحافظ الإلكترونية للشبكات المحمول أيضًا، ولابد من سداد فاتورة الكهرباء في وقتها حتى لا تتعرض للغرامة وإزالة العداد، وبعد ذلك يتم التحويل إلى نظام العداد المدفوع مسبقًا، وهو النظام الأحدث الذي تتبعه شركة الكهرباء وكافة الشركات التي تقدم خدمات للمواطنين. 

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من هنا.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023/2024

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