الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة وطرق سدادها

يستطيع أصحاب عدادات الكهرباء القديمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة من خلال موقع شركة الكهرباء التي وفرت هذه الخدمة الكترونيًا تسهيلًا على المواطنين، كما وفرت سدادها الكترونيًا وهو ما تعرضه الدستور بالتفصيل في التقرير التالي.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة

يستطيع سكان القاهرة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة من خلال زيارة موقع شركة الكهرباء شمال القاهرة https://ncedc.gov.eg، اضغط على زر "استعلام عن الفواتير"، أدخل معلومات الفاتورة، قم بكتابة البيانات وحدد شركة توزيع الكهرباء التابع لها، دخل رقم كود المنطقة الخاص بالوحدة السكنية، أدخل رقم الحساب الموجود على فاتورة الكهرباء، اختر أيقونة الاستعلام عن الفواتير فتظر لك قيمة الفاتورة، وتاريخ السداد.

خطوات سداد فاتورة الكهرباء

وفرت شركة الكهرباء عدة طرق لسداد فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

لدفع فاتورة الكهرباء بالفيزا أدخل على موقع الشركة القابضة للكهرباء الإلكتروني من خلال الرابط السابق، الضغط على أيقونة «دفع الفاتورة»، اكتب رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب العداد، اكتب بيانات العداد بدقة، ومنها كود السداد الالكتروني المدون على إيصال الكهرباء، اضغط على الدفع بواسطة فوري.

ويمكن سداد فاتورة الكهرباء من خلال «بنك مصر– البنك الأهلى- بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك بلوم– بنك كريدى اجريكول– بنك الإسكان والتعمير – بنك أبوظبى الامارتى – بنك عودة – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK».

ويمكن دفع فاتورة الكهرباء من خلال المحافظ الإلكترونية للشبكات المحمول أيضًا، ولابد من سداد فاتورة الكهرباء في وقتها حتى لا تتعرض للغرامة وإزالة العداد، وبعد ذلك يتم التحويل إلى نظام العداد المدفوع مسبقًا، وهو النظام الأحدث الذي تتبعه شركة الكهرباء وكافة الشركات التي تقدم خدمات للمواطنين.