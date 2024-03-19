أكلات رمضان 2024.. طريقة عمل ورقة اللحمة اللايت الصحية والحمام المحشي

تقدم الدستور خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المحتلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

طريقة عمل ورقة اللحمة اللايت الصحية

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة عمل ورقة اللحمة اللايت الصحية بشكل مختلف تماما.

مكونات عمل ورقة لحمة لايت

لحمة

سجق

شرائح بصل

شرائح طماطم

فصوص ثوم

فلفل ألوان مكعبات

بطاطا حلقات

بطاطس حلقات

جزر حلقات

أعواد قرفة

كرس

ملح - فلفل أسود - بهارات لحمة

زيت زيتون

خطوات التحضير

الخطوة 1

في مقلاة على النار نضع فيها القليل من الزيت وعندما يسخن نضع السجق واللحمة ونشوحة بدون ما نسوى ثم يرفع من الزيت

الخطوة

نضع في نفس الزيت البصلة وتقلب ثم نضع الثوم ونقلب ثم الفلفل ثم السدق ثم الطماطم ونقلب ثم البطاطس

الخطوة 3

يقلب ونضع البهارات ونشوح كله مع بعض تشويح فقط ثم نحضر صينية ونضع فيها ورق

فويل وورقة زبدة مدهونة سمن

الخطوة 4

نضع كل المكونات السابقة في الصينية وتغطى بورقة زبدة

الخطوة 5

تغلف بورق الفويل وتدخل الفرن 50 دقيقة وممكن نتركها 10 دقائق تحت الشوية بعد ما نفتح ورق الفويل وكلى احلى ورقة سدق او سجق وبالف هنا.

طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك والقرنبيط

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة عمل حمام محشي بالقرنبيط والفريك بشكل مختلف تماما.

الوصفة: حمام محشي بالقرنبيط والفريك

حمام

بصلة مبشورة

2 كوب طماطم مبشورة

فلفل حار مفروم

ملح - فلفل - بهارات

قرنبيط مفروم ومصفي

فريك

عصير طماطم

طريقة التحضير

فى طاسة ساخنة على النار، نضع بصلة مبشورة مع الزيت والبهارات.

ضيفي الطماطم المبشورة مع الفلفل الحار وباقي المكونات

يجي سلق الفريك جيدا ثم ضعي عليه القرنبيط وشوحس المكونات في الطاسة التي بها البصل ثم احشي الحمام بالخلطة بعد سلق الحمام جيدا وتسويته.