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منوعات

إفطار اليوم التاسع من رمضان 2024.. طريقة عمل الأرز البسمتي

جريدة الدستور

الأرز البسمتي وجبة إفطار اليوم التاسع من شهر رمضان 2024، الأرز من الأكلات الشهيرة التي لا تخلو منها أغلب الموائد في مصر ويتم تحضيره بالكثير من الطرق، ومنها طريقة عمل الأرز البسمتي التى تتمتع بطعم لذيذ وشهي.

إفطار اليوم التاسع من رمضان 2024.. طريقة عمل الأرز البسمتي

تواصل "الدستور " خلال شهر رمضان 2024 تقديم الوجبات والتي تتمتع بقيمة غذائية عالية.

مقادير الأرز البسمتي

1-كوب ونصف من الأرز البسمتي.

2-بصلة مفرومة.

3-4 فص ثوم مفروم.

4-ملعقة من السكر.

5- 1 طماطم مقطعة قطع صغيرة.

6- ملح وفلفل أسود.

7- ملعقة من القرنفل المطحون.

8- عود قرفة.

9-3 كوب من مرق الدجاج.

10- ملعقة كبيرة من السمن. 

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طريقة الأرز البسمتي في اليوم التاسع من رمضان 2024

  1. نضع الحلة على النار وبها السمن ونضيف اللوز، ونقلبه على النار حتى نحصل على اللون الذهبي الفاتح.
  2. نضيف الزبيب مع التقليب ثم نزيل المكونات ونتركها جانبا.
  3. نضع في نفس الحلة  البصلة المفرومة والثوم، ويتم التقليب على النار حتى يصفر اللون مع الاستمرار في التقليب.
  4. نضع الملح والفلفل الأسود والمرق وتترك على النار لمدة عشرين دقيقة حتى تستوي المكونات.
  5. يتم نقع الأرز البسمتى في كمية من الماء ويصفى بعدها.
  6. في حلة على النار نضع ملعقة السكر وتقلب حتى تذوب.
  7. نضيف البصل والثوم، وتقلب المكونات حتى يتغير لونها الاصفر الفاتح.
  8. ثم نضع الأرز مع الاستمرار في التقليب ونضيف الطماطم المقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم.
  9. نضيف إلى المكونات القرفة والملح والفلفل الأسود، والقرنفل مع استمرار التقلبب.
  10. نصب على المكونات مرق الدجاج، ويترك على النار حتى يغلي.
  11. نهدئ الحرارة على الحلة، ويترك حتى تمام الطهي.
  12. يتم تزيين الطبق بالزبيب واللوز، ويقدم ساخنا على المائدة.
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