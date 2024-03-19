الأرز البسمتي وجبة إفطار اليوم التاسع من شهر رمضان 2024، الأرز من الأكلات الشهيرة التي لا تخلو منها أغلب الموائد في مصر ويتم تحضيره بالكثير من الطرق، ومنها طريقة عمل الأرز البسمتي التى تتمتع بطعم لذيذ وشهي.

إفطار اليوم التاسع من رمضان 2024.. طريقة عمل الأرز البسمتي

تواصل "الدستور " خلال شهر رمضان 2024 تقديم الوجبات والتي تتمتع بقيمة غذائية عالية.

مقادير الأرز البسمتي

1-كوب ونصف من الأرز البسمتي.

2-بصلة مفرومة.

3-4 فص ثوم مفروم.

4-ملعقة من السكر.

5- 1 طماطم مقطعة قطع صغيرة.

6- ملح وفلفل أسود.

7- ملعقة من القرنفل المطحون.

8- عود قرفة.

9-3 كوب من مرق الدجاج.

10- ملعقة كبيرة من السمن.

طريقة الأرز البسمتي في اليوم التاسع من رمضان 2024