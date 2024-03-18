خطوة بخطوة.. طريقة عمل بلح الشام في المنزل بطريقة سهلة

تقدم الدستور خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المحتلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

خطوة بخطوة.. تعرفي على طريقة عمل بلح الشام في المنزل بطريقة سهلة

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة عمل بلح الشام بشكل مختلف تماما وسهل، فبلح الشام واحدة من أهم الوصفات الحلوة المحببة للمصريين خاصة في شهر رمضان الكريم.

طريقة عمل بلح الشام

المقادير لتحضير بلح الشام المقرمش:

الدقيق: ١ كوب دقيق القمح الكامل.

الماء: ¾ كوب ماء.

زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

البيض: 3 حبات بيض متوسطة الحجم.

نشا الذرة: ١ ملعقة كبيرة نشا الذرة.

الفانيليا: ½ ملعقة صغيرة فانيليا.

الملح: ¼ ملعقة صغيرة ملح.

عسل للتحلية.

الزيت: 4 أكواب زيت نباتي للقلي.

مكونات الشربات:

السكر: ١ كوب سكر.

الماء: ١ كوب ماء.

الليمون: عصير نصف ثمرة ليمون.

العسل: ٢ ملعقة كبيرة عسل نحل.

الفانيليا: نصف ملعقة صغيرة فانيليا.



خطوات تحضير بلح الشام المقرمش

الخطوة الأولى:

أحضري قدر كبير، وأضف الماء والزيت.

الخطوة الثانية:

أحضري وعاء آخر، وأضف الدقيق ونشا الذرة والملح.

الخطوة الثالثة:

اخلطيهم معًا جيدًا، وأضفهما إلى القدر فوق الماء والزيت.

الخطوة الرابعة:

قلبي المزيج جيدًا حتى يتجانس مدّة 5 دقائق.

الخطوة الخامسة:

ارفعي القدر عن النار، واتركه جانبًا كي يبرد.

الخطوة السادسة:

أضيفي البيض للخليط على دفعات.

الخطوة السابعة:

اخلطي البيض والمزيج جيدًا، للحصول على عجينة لينة ومتجانسة.

الخطوة الثامنة:

سخّني الزيت النباتي على النار بدرجة حرارة متوسطة.

الخطوة التاسعة:

ضعي العجينة في كيس أو مغلف مناسب مثقوب من الأسفل.

الخطوة العاشرة:

شكّلي من العجين قطع أسطوانية بالطول الذي ترغب به.

الخطوة الحادية عشرة:

ضعي القطع في الزيت مباشرةً.

الخطوة الثانية عشرة:

اقلِي قطع بلح الشام حتى تصبح ذهبيّة اللون.

الخطوة الثالثة عشرة:

أخرجيها من الزيت، وضعي عليها القليل من العسل حسب الرغبة او ضعيها بالكامل في الشربات.