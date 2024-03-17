الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

سحور رمضان 2024.. طريقة عمل فول بالبيض

طريقة عمل الفول بالبيض
طريقة عمل الفول بالبيض

يبحث الكثيرون عن أفكار سحور رمضان 2024 ، وطرق عمل وصفات مختلفة لعدم الشعور بالملل أثناء السحور، ويرصد الدستور في التقرير التالي طريقة عمل فول بالبيض.

سحور رمضان 2024.. طريقة عمل فول بالبيض

 

تسخن المقلاة جيدا ثم يضاف إليها الزيت والزبدة، وتترك حتى تمتزج.

يضاف الفول ويقلب جيداً، ويهرس بالشوكة.

يمكن إضافة القليل من الماء حتى يكون سهل الهضم.

يضاف الملح والفلفل الأسود والكمون للفول ويقلب جيداً.

يسلق البيض ثم يقشر ويقطع شراء ويضاف للفول.

يمكن إضافة قطعه من الزبدة على البيض، مع رش القليل من الفلفل الأسود.

 

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مكونات طريقة عمل الفول بالبيض

 

كوب متوسط من الفول المدمس.

توابل وبهارات ملح، فلفل أسود، كمون "حسب الرغبة".

ملعقة زيت زيتون.

مكعب من الزبدة.

بيض مسلوق.

سلطة زبادي.

 

طريقة عمل الفول بالبيض المخلوط 

 

مكونات 

 250 جرام من الفول المدمس. نصف ملعقة صغيرة من الملح. رشة من ملح الليمون. رشة من الفلفل الأحمر. زيت الزيتون. أربع بيضات.

 طريقة التحضير 

 

ضعي الفول في المقلاة على النار الهادئة، ثم قومي بهرسه حتى يُصبح خليطاً ناعماً نوعاً ما. أضيفي الملح وحامض الليمون والفلفل الحار والقليل من الماء، ثم حركي حتى تختلط المكونات معاً. أضيفي زيت الزيتون على الفول، واتركيه ليسخن قليلاً مع الفول. ضعي البيض في وعاء جانبي، ثم أضيفي له الملح والقليل من الفلفل الأسود، واخفقيه بالشوكة جيداً، ثم اسكبيه فوق الفول مع التحريك الجيد والمستمر حتى ينضج البيض جيداً. غطي المقلاة لمدة ثلاث دقائق حتى يتم التأكد من نضج البيض تماماً. قدمي طبق الفول مع البيض المخفوق ساخناً مع الخبز البلدي الطازج، وبعض من أنواع المقبلات المفضلة لدى عائلتك، مع تزيين الطبق بالبقدونس المفروم ناعماً، والقليل من البصل الأخضر المفروم ناعماً، وكل هذا قابل للتغيير، حسب الذوق

 

 

 

 

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