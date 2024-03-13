الافوكادو بالكاجو بالعسل.. طريقة تحضير عصير مغذي للطاقة ومضاد للالتهابات في رمضان

تقدم الدستور خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المحتلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

طريقة تحضير عصير مغذي ويمنحك الطاقة

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة عمل عصير الافوكادو بالكاجو والعسل بشكل مختلف تماما.

مكونات عصير الافوكادو بالكاجو بالعسل

المكونات:

افوكادوا

عسل نحل

كاجو

ماء

طريقة تحضير عصير الافوكادو بالكاجو بالعسل

اخطلي المكونات كلها معا فى الخلاط ثم ضعيه فى كاس التقديم

الافوكادو، مهم جدا ومن فوايده انه بيساعد فى تعزيز صحة العين وحمايتها من الإصابة بأمراض الضمور البقعي، مثل الجلوكوما، المرتبطة بالتقدم في العمر، وكمان بيقلل خطر الإصابة بهشاشة العظام، ومكافحة السرطان، لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

أما عن فوائد عسل النحل فيساعد فى تقليل الالتهابات بصورة كبيرة كما يساعد بشكل كبير فى تقليل الشعور بإنعدام الطاقة فى الجسم خلال شهر رمضان فعسل النحل يساعد بشكل كبير في تزويد الجسم بالطاقة والحيوية لذا يجب الحرص على وضعه فى كافة مشروبات رمضان وذلك لان الجسم بحاجة إلي أطعمة ومشروبات تزيد من الطاقة داخل الجسم.

أما عن الكاجو فهو اختيارى فى المشروب يمكن وضعه فىا لمشروب أو لا، ولكن تناوله يساعد فى منح الجسم الفيتامينات والمعادن للازمة لصحة الجسم، كما يساعد تناول الكاجو فى منح الجسم الاوميجا 3 اللازم لصحة العين وصحة الجسم ويعتبر مضاد للالتهابات والاكسدة.

مدة تحضير المشروب

يتم تحضير المشروب فيما يقرب من 10 دقائق فقط لا غير يمكنك تنفيذ المشروب.

السعرات الحرارية في المشروب:

يصل السعرات الحرارية في المشروب إلي ما يقرب 170 سعر حرارى.