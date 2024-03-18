الإثنين 18 مارس 2024
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جدول أكل رمضان .. طريقة عمل الشركسية اللايت بالشاميل و فتة الكبه

جدول اكلات رمضان
جدول اكلات رمضان

تقدم الدستور خلال شهر رمضان الكريم جدول أكل رمضان، تضم مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المختلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.


جدول أكل رمضان 30 يوم .. شركسية لايت بالباشميل

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة عمل الشركسية اللايت بالبشاميل  الصحية بشكل مختلف تماما.
 

شركسية لايت ببشاميل دقيق الشوفان

المكونات

صدور دجاج 

بصلة مقطعة

جزرة مقطعة

عود كرفس

ورق لورا

مستكة

ملح

فلفل أسود

كوب حليب خالى الدسم

٣ ملاعق كبيرة دقيق الشوفان

ملعقة صغيرة ماء

٤ فصوص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

عين جمل محمص.
 
يسلق الدجاج مع إضافة الملح والحبهان والقرفة والبصل وورق لاورا وقشر الليمون والبقدونس، وبعد تمام النضج، ينشل الدجاج من المرق ويتبل مرة أخرى، وتترك جانبًا.

فى نفس الوقت يضاف الأرز على الزبد فى القدر بعد ذوبانها ويشوح قليلا، ثم يضاف مرق الدجاج بالكمية المناسبة، ويترك حتى يغلى ويتشرب وينضج جيدًا.

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جدول اكلات رمضان .. فتة بالكبب المقلية 

نقدم طريقة عمل فتة بالكبب المقلية الصحية بشكل مختلف تماما.


الوصفة:

فتة بالكبب المقلية

المكونات

٩ قطع من الكببة

كيلو حليب

زبادى يونانى

٢ معلقة ثوم مهروس

٢ ملعقة كبيرة طحينة

عصير نصف ليمونة

ملح

رشة قرفة

ماء( حسب الحاجة)

خبز محمص

فلفل حار

حمص

نعناع اخضر للتزيين

مكسرات للتزيين

رمان للتزيين

طريقة عمل فتة بالكبب المقلية:

نقلي الكبة ونقطعها إلى أنصاف.

لخليط لبن الفتة: نخفق يدويًا كوبان من لبن الزبادي، وملعقتا طحينة وفصان من الثوم المهروس، وملح، وفلفل أسود، وعصير ليمونة ويمكن الإضافة بحسب الرغبة.

في وعاء التقديم نفرد الخبز المحمص، ثم نسكب فوقه صوص اللبن المخلوط، ونضع عليه أنصاف قطع الكبة، ونزين الفتة بالبقدونس والصنوبر المقلي.

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