أفكار إفطار رمضان 2024.. طريقة عمل شيش طاووق تركي وأرز ريزو

مع بدايات شهر رمضان 2024، واقتراب العشر الأوائل من الانتهاء يبدأ الكثيرون بالبحث عن أفكار إفطار شهر رمضان 2024، للتجديد والتغيير، حيث يحتاج طعام الإفطار لأن تتوافر فيه جميع العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان، بما لا يؤثر على كمية الفيتامينات بالجسم، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة.

وفي هذا الصدد يرصد الدستور طريقة عمل الشيش طاووق التركي، وأفكار لإفطار شهر رمضان.

طريقة عمل شيش طاووق تركي

مقادير شيش طاووق تركي تكفي 6 أفراد:

كيلو ونصف مكعبات أفخاذ الدجاج.

عصير بصلة مصفى.

5 فصوص ثوم مبشور ناعم.

6 ملاعق طعام زبادي.

4 ملاعق عصير الليمون.

خطوات طريقة عمل الشيش طاووق التركي

ويتم إضافة بعض التوابل ومنها، ملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة معجون الطماطم، ملعقة كبيرة دبس الفلفل الأحمر، ملعقة صغيرة زعتر مجفف مطحون، 1/2 ملعقة صغيرة نعناع مجفف، شطة بودرة حسب الذوق، ملح وفلفل.

يتم وضع الدجاج وعليه باقي الإضافات، ثم وضعه في سيقان الشيش طاووق وشوية، ومن الممكن تقديمه مع خبز المشاوي وبرغل مفلفل، بصل بالسماق، فلفل وطماطم.

الأرز الريزو

المقادير: كوب أرز مصري أو بسمتي.

بصلة مقطعة صغير.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة كبيرة عسل أسود.

ملعقة كبيرة صويا صوص.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.

نصف ملعقة صغيرة كاري.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

زيت.

ملعقة كبيرة سمنة.

مكعب المرقة.

ماء مغلي.

صوص الأرز الريزو:

نصف كوب كاتشب.

ملعقة كبيرة عسل أسود.

ملعقة كبيرة تشيلي صوص.

ملعقة كبيرة مستردة.

طريقة عمل الأرز الريزو

طريقة عمل الأرز الريزو داخل حلة على النار اقوم بوضع الزيت والسمنة يسخنم جيدا قم بإضافة الكاري والكركم والبصل والثوم والفلفل ومكعب المرق والبابريكا واقلب التوابل كلها حتى تظهر لها رائحة، ثم اضافة الأرز مغسول ومصفى جيدا وقومي بالتقليب حتى يصبح الأارز مغلف بكل المادة الدهنية ويصبح ساخنا قومي بإضافة البصلة مع التقليب جيدا.