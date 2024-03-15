الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"مطبخ الخير" يُجهز 800 وجبة إفطار صائم للأسر الأولى بالرعاية في السويس

جانب من الوجبات
جانب من الوجبات

أعدت مبادرة "مطبخ الخير"،  800 وجبة إفطار لتصل إلى الصائمين من الأسر الأكثر احتياجا في محافظة السويس.

 

بمشاركة 40 متطوعًا

وقال نور الدين أيمن المتحدث بإسم المبادرة، إن 40 متطوعًا من مختلف الأعمار، يشاركون في إعداد الوجبات يوميًا من بعد الفجر.

وأضاف “نور الدين” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوجبة مكونة من أرز فتة ولحم بلدي وملوخية، حرصًا على توفير وجبة متكاملة وغنية بالعناصر الغذائية.

 

استهداف الأسر المستحقة 

وأوضح نور الدين، أن عملية اختيار الأسر المستفيدة تتم من خلال عمليات بحث دقيق لضمان الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا تحت إشراف مؤسس المبادرة الاستاذ احمد الحريري.

 

إعداد الوجبات 

قال الشيف وليد فؤاد، إنه يحرص على نظافة وجودة الطعام قبل أي شيء، موضحا أن طهى الطعام هوايته الأساسية وحصل على شهادة صحية قبل مزاولة عمله التطوعي بالتوازي مع عمله الأساسي كمهندس ميكانيكا.

 

توصيل الوجبات

وقال أحمد حمدي، أحد المتطوعين بالمبادرة، إن الفريق يحرص على الانتهاء من إعداد الوجبات بأعلى جودة في أسرع وقت لنقلها بالطرق الآمنة التي تحافظ على الطعام حتى يصل في سرية تامة ليد الأسر المتعففة الأكثر احتياجا في عدد من مناطق السويس.

 

وأوضح حمدي، أن المطبخ مسئول عن إعداد ما يقرب من 160 وجبة يوميا لمائدة الرحمن بمنطقة الصباح.

ووجه المتطوعون الشكر للمتبرعين الذين تعد تبرعاتهم هي الداعم الأساسي لاستمرار العمل الخير لمطبخ الخير.

وأعرب المتطوعون عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المبادرة، مؤكدين على أهمية التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، خاصة في شهر رمضان المبارك.

كما شكر عدد من المستفيدين مبادرة "مطبخ الخير" على هذه اللفتة الكريمة التي ساعدتهم على قضاء رمضان في راحة وسعادة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة فعاليات خيرية تنظمها "مطبخ الخير" على مدار السنة، إيمانًا منها بأهمية مساعدة المحتاجين ومد يد العون لهم.

جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
جانب من الوجبات
رمضان السويس الصائمين الإفطار وجبات

مواد متعلقة

بتقنية "الفار".. افتتاح النسخة 42 من الدورة الرمضانية بمركز سليم الحى بالسويس

500 جنيه وبون سلع غذائية.. "جنوب سيناء" تهنئ موظفى المحافظة بشهر رمضان

محافظ جنوب سيناء يفتتح أعمال تطوير البوابة الإلكترونية ومركز الأزمات بالديوان العام

"تعليم جنوب سيناء" يحصد المركز الثاني بمسابقات "الاقتصاد المنزلي"

"لعبة وفرحة".. منافسات يومية تجوب أحياء وقرى السويس في رمضان (فيديو)

جبر الخواطر ع الله.. شاب يصوّر غير القادرين "مجانًا" بالسويس (صور)

إعدام 155 كيلو أغذية و50 لتر عصائر وزيوت فاسدة فى السويس

جامعة الجلالة تنظم المنتدى الدولى الثانى للابتكار بمشاركة كبرى الجامعات والمؤسسات البحثية

الأكثر قراءة

ليلى عزالعرب: "فقدت زوجى دون وداع.. وانغمست فى العمل لأتعايش مع ألم الفراق"

فى نهار رمضان.. مقتل شاب على يد والده فى بورسعيد

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

المفتي يكشف حكم إخراج المرأة الثرية زكاة الفطر بدلًا من زوجها

عاجل| قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بـ مانشستر سيتى مجددًا

أبرزها ركوب الخيل.. أحمد عيد يكشف صعوبات دوره في مسلسل الحشاشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة