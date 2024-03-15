"مطبخ الخير" يُجهز 800 وجبة إفطار صائم للأسر الأولى بالرعاية في السويس

أعدت مبادرة "مطبخ الخير"، 800 وجبة إفطار لتصل إلى الصائمين من الأسر الأكثر احتياجا في محافظة السويس.

بمشاركة 40 متطوعًا

وقال نور الدين أيمن المتحدث بإسم المبادرة، إن 40 متطوعًا من مختلف الأعمار، يشاركون في إعداد الوجبات يوميًا من بعد الفجر.

وأضاف “نور الدين” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوجبة مكونة من أرز فتة ولحم بلدي وملوخية، حرصًا على توفير وجبة متكاملة وغنية بالعناصر الغذائية.

استهداف الأسر المستحقة

وأوضح نور الدين، أن عملية اختيار الأسر المستفيدة تتم من خلال عمليات بحث دقيق لضمان الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا تحت إشراف مؤسس المبادرة الاستاذ احمد الحريري.

إعداد الوجبات

قال الشيف وليد فؤاد، إنه يحرص على نظافة وجودة الطعام قبل أي شيء، موضحا أن طهى الطعام هوايته الأساسية وحصل على شهادة صحية قبل مزاولة عمله التطوعي بالتوازي مع عمله الأساسي كمهندس ميكانيكا.

توصيل الوجبات

وقال أحمد حمدي، أحد المتطوعين بالمبادرة، إن الفريق يحرص على الانتهاء من إعداد الوجبات بأعلى جودة في أسرع وقت لنقلها بالطرق الآمنة التي تحافظ على الطعام حتى يصل في سرية تامة ليد الأسر المتعففة الأكثر احتياجا في عدد من مناطق السويس.

وأوضح حمدي، أن المطبخ مسئول عن إعداد ما يقرب من 160 وجبة يوميا لمائدة الرحمن بمنطقة الصباح.

ووجه المتطوعون الشكر للمتبرعين الذين تعد تبرعاتهم هي الداعم الأساسي لاستمرار العمل الخير لمطبخ الخير.

وأعرب المتطوعون عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المبادرة، مؤكدين على أهمية التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، خاصة في شهر رمضان المبارك.

كما شكر عدد من المستفيدين مبادرة "مطبخ الخير" على هذه اللفتة الكريمة التي ساعدتهم على قضاء رمضان في راحة وسعادة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة فعاليات خيرية تنظمها "مطبخ الخير" على مدار السنة، إيمانًا منها بأهمية مساعدة المحتاجين ومد يد العون لهم.

جانب من الوجبات

جانب من الوجبات

جانب من الوجبات

جانب من الوجبات

جانب من الوجبات

جانب من الوجبات

جانب من الوجبات

جانب من الوجبات

جانب من الوجبات

جانب من الوجبات

جانب من الوجبات

جانب من الوجبات

جانب من الوجبات

جانب من الوجبات

جانب من الوجبات

جانب من الوجبات

جانب من الوجبات

جانب من الوجبات

جانب من الوجبات

جانب من الوجبات