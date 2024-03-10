إعدام 155 كيلو أغذية و50 لتر عصائر وزيوت فاسدة في السويس

حملات مكثفة على المنشأت الغذائية بالاسواق استعداداً لشهر رمضان المبارك

تشهد أسواق السويس حملات مشتركة بين مديرية الشئون الصحية ومديرية التموين استعدادًا لشهر رمضان، تنفيذًا لتعليمات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

وشددت الدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة بالسويس، على المتابعة المستمرة للأسواق وأماكن تداول الأغذية من منطلق الحرص على صحة وسلامة المواطنين وبإشراف الدكتورة ماري صبحي مدير عام الإدارة العامه للشؤون الوقائية.

فحص 25 منشأة

وتمكن فريق إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية من المرور على 25 منشأة من منافذ بيع الأغذية بنطاق أحياء المحافظة وقد تم ضبط بعض المخالفات.

43 محضر وإعدام 155 كيلو أغذية

وحررت الحملة 43 محضر لعدم النظافة وعدم وجود شهادة صحية، كما تم إعدام 155 كجم أغذية متنوعة لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

إعدام 50 لتر زيت

كما أعدمت الحملة 50 لتر زيوت وعصائر، إضافة إلى التوصية بغلق 9 منشآت لتدني مستوى الاشتراطات الصحية بها، كما تم سحب 13 عينة وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها، وكان ذلك في الفترة من 3 لـ7 مارس الجاري.

FB_IMG_1710072054375

FB_IMG_1710072039363

FB_IMG_1710072036537

FB_IMG_1710072033637

FB_IMG_1710072031724

FB_IMG_1710072030192