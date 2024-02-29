وكيل "تعليم جنوب سيناء" يتفقد عددًا من المدارس بمدينة رأس سدر

أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء محمد حامد عقل، اليوم الخميس، زيارة لعدد من المدارس بمدينة رأس سدر لمتابعة انتظام العمل.

مدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية العسكرية المشتركة

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم استقرار العملية التعليمية خلال زيارته لمدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية العسكرية المشتركة.

وشدد عقل، على الإشراف اليومي ومتابعة الطلاب جيدا والتأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، كذلك العاملين بالمدرسة.

ووجه مدير تعليم جنوب سيناء، بضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل الصعاب التي تواجه الطلاب، لضمان حسن سير العملية التعليمية.

جمال عبدالناصر الإعدادية بنين

وفي سياق متصل، زار وكيل الوزارة مدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية بنين تفقد خلالها فصول الصفوف الدراسية وحضر جانبًا من حصة العلوم بالمعمل، وناقش الطلاب حول نواتج التعلم واطمأن على تحصيلهم الدراسي.

ووجه عقل، الطلاب بالدخول على المنصات التعليمية التي أتاحتها الوزارة تمهيدًا لدراستهم في المراحل التعليمية القادمة، والتي تقوم على توظيف التكنولوجيا لخلق بيئة تعليمية ممتعة وهادفة.

وأكد وكيل الوزارة، أهمية تحقيق متعة التعلم المنتج للمعرفة والابتعاد عن أسلوب الحفظ والتلقين، حيث أجرى حوارا تفاعليا مع الطلاب حول المناهج الدراسية وكيفية تلقيهم المعلومات، مؤكدا أهمية التركيز أيضا على تحفيزهم وتطوير مهاراتهم الحياتية.

كما أكد مدير التربية والتعليم، أهمية مشاهدة القنوات والمنصات التعليمية لمساعدتهم على زيادة التحصيل المعرفي لمختلف المواد الدراسية.

وفي ختام الزيارة، أشار عقل، إلى أهمية الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي ومتابعة حصص المشاهدة ومواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسية؛ للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة تفعيل الغياب الإلكتروني وتسجيل الغياب خاصة طلاب الصف الثالث الإعدادي وكذلك انتظام المعلمين في الحضور لتحقيق الانضباط، والعمل على جذب الطلاب للمدرسة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.