شيخ الصيادين يكشف لـ"الدستور" تفاصيل غرق مركب صيد في السويس

كشف شيخ الصيادين بمحافظة السويس، الشيخ عمرو عمارة تفاصيل غرق مركب الصيد حبيبة الرحمن على رصيف ميناء الأتكة.

وقال شيخ الصيادين إن 12 صيادًا تم إنقاذهم عقب تعرض مركبهم للغرق فور وصوله ميناء الأتكة بالسويس، عقب عودتهم من رحلة الصيد.

غرق ثلاثة أطنان أسماك

وأكد في تصريح خاص للدستور أنه تم إنقاذ الطاقم بالكامل، في حين ابتلع البحر ما يقرب من ثلاثة أطنان من الاسماك داخل 140 طاولة هي إجمالي حصيلة رحلة إستمرت 12 يومًا.

وأشار شيخ الصيادين بالسويس إلى أن الحادث وقع بسبب اصطدام المركب بالرصيف فور دخوله ميناء الأتكة.

وكشفت المعاينة المبدئية أن الحادث وقع بسبب اصطدام مركب الصيد حبيبة الرحمن برصيف ميناء الأتكة بسبب مشكلة أدت لعدم السيطرة على المحرك وسرعته.

وكان العاملون بميناء الأتكة بالسويس قد فوجئوا بميل مركب صيد على رصيف الميناء، وفشلت محاولات سحبه مما أدى لغرقه وبداخله كمية كبيرة من الأسماك.