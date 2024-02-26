"الإنقاذ النهري" تكثف جهودها للبحث عن باقي ضحايا معدية نكلا

تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها مع الصيادين، للبحث عن باقي المفقودين الذين تعرضوا لحادث غرق معدية نكلة، صباح أمس الأحد، والتي كانت تحمل 14 راكبًا من عمال شركة مقاولات بعزبة ربيع بقرية نكلا في منشأة القناطر.

تفاصيل الواقعة

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى بقرية نكلا بغرق معدية فى منشأة القناطر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين أن المعدية كانت محملة بعمال أثناء عبورها لنهر النيل وتجرى عمليات البحث عن المفقودين.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان حول واقعة غرق المعدية لجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.