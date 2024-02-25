الصور الأولى لعودة العمل بمجمع السويس الطبي بعد الاشتباه بحريق

استأنف مجمع السويس الطبي استقبال المرضى بعد توقف العمل لوقت قصير نتيجة حالة من الذعر عمت بين المرضى وذويهم والطواقم بعد الاشتباه بوقوع حريق في الساعات الأخيرة من مساء السبت.

وقال رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور اسماعيل الحفناوي إن العمل بالمجمع يسير بشكل طبيعي بجميع اقسام المجمع.

واضاف الحفناوي في تصريح خاص للدستور أن جميع المرضى وذويهم عادوا لتلقي العلاج بعد تحركهم على خلفية شعورهم بالذعر نتيجة انطلاق صافرات الانذار الخاصة بأجهزة إطفاء الحرائق.

وأكد رئيس فرع الهيئة بالسويس أنه ظل داخل المجمع بين المرضى وذويهم حتى الساعات الأولى من الأحد، ليطمنئهم بعد حالة الذعر التي انتابتهم.

وكان رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة السويس الدكتور إسماعيل الحفناوي قد كشف خلال تصريحات للدستور حقيقة تعرض مجمع السويس الطبي لحريق في الساعات الأخيرة من مساء الأحد.

وأوضح "الحفناوي"، أن أجهزة الاستشعار الخاصة بنظام الاكفاء بالمجمع الطبي استشعرت رائحة أدخنة يرجع أنها ناتجة عن ماس كهربائي بسيط، مما أدى لإطلاق أحد أجهزة الإطفاء غاز الإيروسول بشكل كثيف.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، أن انطلاق غاز الإيروسول بشكل مفاجئ تسبب في حالة من الهلع لدى المرضى وذويهم.

وأشار "الحفناوي" إلى أن قوات الحماية المدنية تعاملت بشكل سريع، مؤكدًا عدم حدوث أي إصابات أو خسائر سواء بأطقم الأطباء أو التمريض.

سكان المنطقة

وكان سكان المنطقة المحيطة بمجمع السويس الطبي بمنطقة المميز في السويس قد أصيبوا بحالة من الذعر نتيجة انطلاق صافرات الإنذار وسيارات الإطفاء.

وكلف مدير أمن السويس اللواء حسام الدح إدارة الحماية المدنية بترك سيارات الإطفاء بمحيط المجمع لحين التأكد التام من عدم وجود أي خطر على الأرواح أو المنشأة.

مجمع السويس الطبي

مجمع السويس الطبي

مجمع السويس الطبي

مجمع السويس الطبي

المرضى داخل المجمع

مجمع السويس الطبي

مجمع السويس الطبي

مجمع السويس الطبي

مجمع السويس الطبي

مجمع السويس الطبي

مجمع السويس الطبي

مجمع السويس الطبي

مجمع السويس الطبي

مجمع السويس الطبي

مجمع السويس الطبي

مجمع السويس الطبي

مجمع السويس الطبي

مجمع السويس الطبي