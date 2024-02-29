الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بحضور مدير تعليم جنوب سيناء وإدارة أبورديس

تكريم التلاميذ المتفوقين بمدرسة اللواء فريد عزت الإبتدائية بجنوب سيناء

تكريم المتفوقين
تكريم المتفوقين

كرمت مدرسة فريد عزت الإبتدائية التلاميذ المتفوقين، خلال احتفالية نظمتها المدرسة، اليوم الخميس، تحت رعاية إدارة أبورديس التعليمية. 

 

وشهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء حفل تكريم التلاميذ المتفوقين دراسيًا بمدرسة اللواء فريد عزت الابتدائية التابعة لإدارة أبورديس التعليمية.

 

وحضر وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء محمد حامد عقل ومدير إدارة أبو رديس التعليمية وائل كمال، طابور الصباح بالمدرسة واستمعا لفقرات الإذاعة المدرسية وحضرا مراسم تحية العلم.


ورحب وكيل الوزارة خلال كلمته بضيوف المنصة والمعلمين، مؤكدًا الشراكة الناجحة بين مجلس الأمناء ومديري المدارس التي انعكست بأثر طيب، مثمنًا جهودهم المبذولة في الميدان من دعم للمدارس.

وكيل الوزارة يشكر هيئة التدريس 

ووجه "عقل" الشكر لهيئة التدريس على جهودهم المبذولة والأثر البارز لنواتج التعلم على الطلاب مشيرًا إلى أن هذا المردود الإيجابي يساعدهم في المستقبل أن يكونوا على أرض صلبة.


وأكد مدير تعليم جنوب سيناء، أن التعليم عملية مستمرة تحتاج لتكاتف الجهود وتحمل المسئوليات للتغلب على التحديات، مشددًا على أن الوزارة اهتمت بتنمية وتطوير مهارات الطالب المعرفية والمهارية والوجدانية من خلال بناء شخصيته وتنمية التعلم مدى الحياة لديه بما يناسب تطوير ذاته ومواكبة المهن المتغيرة من حوله.


وكرم محمد حامد عقل وكيل الوزارة، أوائل التلاميذ المتفوقين والمتميزين للصف الخامس والسادس، مؤكدًا سعادته بتكريم أبنائه الطلاب لما بذلوه من جهد وتميز وتفوق في دراستهم ومشاركتهم الفعالة بالأنشطة المختلفة خلال الفصل الدراسي الماضي.

وعقب ذلك تم تكريم المعلمين والمعلمات المتميزين على تعاونهم مع إدارة المدرسة هو ما انعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب وبالمنظومة التعليمية ككل. 


وشهد حفل التكريم مع وكيل الوزارة كل من  وائل كمال مدير إدارة أبورديس ومحمود بخيت مدير المدرسة وأحمد بخيت رئيس مجلس أمناء الإدارة.

تكريم التلاميذ المتفوقين جنوب سيناء سيناء

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