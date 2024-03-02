السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بازار رمضان.. 75 عارضًا بمعرض لبيع السلع والمنتجات فى السويس

جانب من المعرض
جانب من المعرض

احتضن ممشى النخيل بمحافظة السويس معرضا لبيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة قبل أيام من بداية شهر رمضان المبارك.

وضم المعرض أغلب السلع الغذائية والملابس والمنظفات ومستحضرات التجميل والإكسسوارات بأسعار تنافسية بخصومات كبيرة.

السكر بـ 27 جنيهًا 

وقالت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، إنها أعجبت كثيرا بفكرة البازار، حيث يخدم فئات كبيرة من المجتمع السويسي موضحة وجود أكثر من 200 كيلو سكر بسعر مدعم 27 جنيها للكيلو.

ودعت زهران المواطنين لاستغلال مثل هذه الفرص لتدبير الاحتياجات الأساسية التي تلزم كل بيت، خاصة أن المعرض يحتوي على أغلب السلع بأسعار مخفضة .

وأكدت عضو مجلس النواب أن المواطن السويسي والمصري بشكل عام يستحق أكثر من ذلك وأنها وزملاءها لا يألون جهدا في سبيل المشاركة في رفع العبء عن كاهل المواطن البسيط.

75 عارضًا

وقالت وسام علي منظمة الفاعلية إنها فكرت في تنظيم فاعلية تفيد المواطن السويسي عن طريق تنظيم بازار يحتوي على معرض يبيع السلع بأسعار مخفضة عن طريق جمع 75 عارضًا في مكان واحد.

وأوضحت وسام علي أن هذا المعرض موجود لمدة يومين بمنطقة ممشى النخيل بالسويس بدعم من عضوة مجلس النواب عفاف زهران.

أقل سعر بأعلى جودة

 وأضافت وسام أنها اختارت العارضين بعناية شديدة، بحيث يحتوي المعرض على أقسام متنوعة، وأن يكون كل عارض مميزا في مجاله، بالإضافة إلى استعداد العارض لتقديم أقل سعر مقابل أعلى جودة.

وأشارت منظمة الفعالية إلى أن من ضمن أهداف البازار مساعدة أصحاب المشروعات التجارية الصغيرة الناشئة على الوصول لأكبر قدر من العملاء. 

وأشارت وسام إلى أن لجنة تنظيم البازار حرصت على اختيار موعد بعد منتصف شهر شعبان لتتمكن ربات الأسر من شراء مستلزمات شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك.

معرض لبيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة
معرض لبيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة
معرض لبيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة
معرض لبيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة
معرض لبيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة
معرض لبيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة
معرض لبيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة
معرض لبيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة
معرض لبيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة
معرض لبيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة
معرض لبيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة
معرض لبيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة
معرض لبيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة
معرض لبيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة
معرض لبيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة
معرض لبيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة
معرض لبيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة
معرض لبيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة
معرض لبيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة
معرض لبيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة
بازار معرض رمضان العيد السكر

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