الجمعة 08 مارس 2024
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جامعة الجلالة تنظم المنتدى الدولي الثاني للابتكار بمشاركة كبرى الجامعات والمؤسسات البحثية

الدكتور محمد الشناوي
الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة

نظمت جامعة الجلالة، برئاسة الدكتور محمد الشناوي، فعاليات المنتدى الدولي الثاني للابتكار، بمشاركة كبري الجامعات والمؤسسات البحثية، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة المصرية ووفد من جامعة زايد الإمارتية ومونتريال الكندية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الهدف من المنتدى 

ويهدف المنتدى، إلى تطوير وتنفيذ حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية في مجالات المدن الذكية والتحول الرقمي والتكنولوجيا الخضراء، لشراكة حقيقية وفعالة بين شبكة الجامعات المصرية الذكية "eSUN"، وشبكة الابتكار الدولية الذكية الخضراء "SDG".

ومن جانبه، رحب الدكتور محمد الشناوي، بجميع المشاركين في فعاليات المنتدى، مؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك بين الجامعات المصرية والعربية والدولية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف والمهارات، التي تنعكس على الطلاب وتساعد على دمج المعرفة والابتكار بالعملية التعليمية.

وأعرب الدكتور هاني مصطفى، رئيس تحالف الجامعات الكندية للثورة الصناعية الخامسة، ومدير مركز المعرفة ونقل التكنولوجيا بجامعة الجلالة، عن سعادته البالغة بالمشاركة الفعالة لكبرى الشركات العالمية، حيث شاركت شركة مايكروسوفت بمحاضرة تعريفية فى مجال الذكاء الاصطناعي، وشاركت شركة سيمنز، بمحاضرة عن الاستدامة والتطبيقات في مجال التكنولوجيا.

بحث أوجه التعاون المشترك مع جامعة زايد من خلال تنفيذ برامج مُقترحة للتدريب المهني لطلاب الجامعتين

وأشار الدكتور أحمد هيكل، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الجلالة، إلى أنه تم بحث أوجه التعاون المشترك مع جامعة زايد، وذلك من خلال تنفيذ برامج مُقترحة للتدريب المهني لطلاب الجامعتين، مما يساهم في خلق فرص عمل في بعض المجالات ومنها مجال البترول والتعدين، بالإضافة الى مقترح إنشاء تحالف مع شركات دولية في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، من أجل تبادل الخبرات وتطوير المهارات المهنية للطلاب بالجامعتين.

وعلى هامش المنتدى، أجرى وفد جامعة زايد بجولة داخل الحرم الجامعي، شملت أحدث معامل المهارات والمحاكاة، والاطلاع على أحدث الإمكانيات الخاصة بالعملية التعليمية بمختلف المجالات، وأبدوا إعجابهم بكافة الإمكانيات التي تتمتع بها الجامعة، وأكدوا على أهمية بحث سُبل التعاون المشترك للاستفادة من كافة هذه الإمكانيات، التي تنعكس على التبادل الطلابي بين الجامعتين، والعمل على تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة.

حضر المنتدى، الدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية، والدكتور أحمد هنو، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتورة رنا زيدان أمين عام الجامعة، والدكتورة نادية نيهان، نائب مدير الجامعة ورئيس الشئون الأكاديمية بجامعة زايد بأبوظبي، والدكتورة فاطمة طاهر، مديرة مركز تكنولوجيا الجيل القادم بجامعة زايد، والدكتور عمر الفندي عميد كلية الابتكار التقني بجامعة زايد، والدكتور مصطفي محمد، الأستاذ المشارك بكلية الدراسات البينية بجامعة زايد، وعمداء ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة الجلالة.

الجلالة جامعة الجلالة المنتدي الدولى الجامعات

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