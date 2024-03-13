الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء يفتتح أعمال تطوير البوابة الإلكترونية ومركز الأزمات بالديوان العام

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

افتتح اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير البوابة الإلكترونية ومركز الأزمات بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

حضر الافتتاح الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

عروض فنية 

وشهد المحافظ خلال الافتتاح، عروضا فنية وطنية لطلاب مدرسة الأمل الرسمية للغات بطور سيناء، قائلا إنه حريص على استكمال أعمال التطوير بمبنى الديوان العام، حفاظا على الممتلكات العامة، وإظهار المبنى بالشكل الحضاري اللائق به.

وأوضح أن أعمال التطوير تضمنت،  البوابة الإلكترونية، وقاعة اللواء عادل كساب، ومنظومة البصمة الالكترونية، والمنظومة البريدية، وادارة المتغيرات المكانية، ومنظومة المتابعة للمراكز التكنولوجية.

 

سيناء جنوب سيناء افتتاح تطوير مركز الأزمات

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