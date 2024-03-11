جبر الخواطر ع الله.. شاب يصوّر غير القادرين "مجانًا" بالسويس (صور)

“كاميرا احترافية وفلاش صغير”، هما إجمالي رأس مال مشروع صغير بدأه حسين محمد (21 عامًا) بالاشتراك مع صديق له جمعهما حب التصوير الفوتوغرافي في السويس.

يقول حسين إنه جمع هو وصديقه ثمن الكاميرا والفلاش وانطلقا يلتقطان صورًا تذكارية لرواد كورنيش السويس وممشى النخيل وممشى أهل السويس.

الصورة ب 10 جنيهات ومجانًا لغير القادرين

ويلتقط حسين الصور لراغبي التصوير مقابل 10 جنيهات للصورة الواحدة، مؤكدًا أنه يصور غير القادرين بدون مقابل وأنه لا ينتظر أن يطلبوا منه:"اللّي بشوف في عينه أنه عايز يتصور بقرب منه وبقول له لو مش معاك فلوس هصوّرك عادي".

طريقة إقناع الزبائن

وقال المصور حسين محمد، لـ"الدستور"، إنه كثيرًا ما يقابل أشخاص لا يرغبون في التصوير، لكنه يحاول إقناعهم عن طريق التجربة، حيث يلتقط للشخص صورة واحدة وعندما يعاينها يقرر بعدها استكمال جلسة التصوير من عدمه.

ويتمنى حسين أن يصبح من أشهر المصورين وأن يستطيع جمع المبلغ الكافي لإهداء والدته رحلة عمرة لزيارة بيت الله الحرام مشيرًا إلى أن هذا هو حلمه الوحيد.

يقول حسين إن حرفة التصوير في الشارع لم تكن منتشرة في السويس حتى وقت قريب، لكن رواد الأماكن الأثرية في القاهرة مثل شارع المعز والحسين يعرفونها جيدا.

من المعز السويس

ويوضح حسين أن شريكه كان يعمل مصورا حرا في شارع المعز وشجعه على نزول الشارع والتقاط الصور للمارة بمقابل مادي بسيط.

يشير المصور إلى أنه خلال السنوات الأخيرة تزايدت الاماكن التي تصلح للتصوير بعدما كانت مقتصرة على الكورنيش الجديد، حيث تم افتتاح ممشى أهل السويس وممشى النخيل وغيرها، إضافة إلى التجديدات التي شهدتها حديقة الفرنساوي الأثرية والتي تحتوي على أشجار يتعدى عمرها مئة عام.

VideoCapture_٢٠٢٤٠٣١٠-١١٤٩١٤

VideoCapture_٢٠٢٤٠٣١٠-١١٤٩١٥

VideoCapture_٢٠٢٤٠٣١٠-١١٤٩١٩

VideoCapture_٢٠٢٤٠٣١٠-١١٤٩١٧

VideoCapture_٢٠٢٤٠٣١٠-١١٤٩٢٨

VideoCapture_٢٠٢٤٠٣١٠-١١٤٨٥٩