الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تعليم جنوب سيناء" يحصد المركز الثاني بمسابقات "الاقتصاد المنزلي"

تسليم الدرع
تسليم الدرع

حصد توجيه الاقتصاد المنزلي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، المركز الثاني على مستوى الجمهورية بمسابقات "الاقتصاد المنزلي" لعام 2023/2024 تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وهنَّأ محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، غادة حسن، موجَّه عام الاقتصاد المنزلي بالمديرية، وذلك لما قدمته من جهدٍ كبير ومثمر، للنهوض بالمادة والإشراف العام على المسابقات الخاصة بمادة الاقتصاد المنزلي على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.

وسلَّم وكيل الوزارة، غادة حسن، شهادة تقدير ودرع مقدم من وزارة التربية والتعليم، تحت رعاية اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأشاد مدير تعليم جنوب سيناء، بتميز توجيه الاقتصاد المنزلي بالمديرية، وحصاده للمراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية مما كان له الأثر البارز في ارتقاء تعليم جنوب سيناء بين محافظات الجمهورية.

وثمَّن وكيل الوزارة جهود التوجيه بالمديرية والإدارات متمنيًا لهن المزيد والمزيد من المراكز والإنجازات.

من جهته، قدَّم سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية، وغادة حسن السيد، موجه عام الاقتصاد المنزلي، الشكر والتقدير لوكيل الوزارة على دعمه المستمر للأنشطة وتوجيه الاقتصاد المنزلي.

وأشار الجندي، لجهوده وتوجيهاته بالمشاركة في كل الفعاليات والمسابقات والأنشطة التي تعمل على تنمية مواهب الطلاب، واستثمار طاقاتهم، وبناء شخصياتهم.

سيناء جنوب سيناء المركز الثاني مسابقات الاقتصاد المنزلى

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