الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"لعبة وفرحة".. منافسات يومية تجوب أحياء وقرى السويس في رمضان (فيديو)

جانب من المباريات
جانب من المباريات

"ساعة من الألعاب الرياضية والترفيهية، يقضيها أطفال السويس، كل يوم في منطقة مختلفة" ذلك هو مضمون مبادرة “لعبة وفرحة” التي أطلقها الكابتن عبد العزيز صالح رمضان الماضي وقرر أن يكررها للعام الثاني.

 

لعبة وفرحة.. للعام الثاني 

 

ويقول الكابتن عبد العزيز الشهير بزيزو، إنه رأى أن تنطلق المبادرة هذا العام من نفس المنطقة التي شهدت انطلاقها العام الماضي، عزبة عفيفي بقرية عامر بحي الجناين.

 

حيث توافد أطفال القرية على المكان الذي تم اختياره ليشهد منافسات بين الأطفال في عدد من الألعاب الرياضية والترفيهية في فعالية يكررها كابتن زيزو للعام الثاني على التوالي في محافظة السويس.

 

وضمت الألعاب عددا من مباريات كرة القدم الخماسية كل منها مدتها لا تتجاوز الخمس دقائق حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من المشاركين من اللعب.

 

ويقول كابتن زيزو، إنه بدأ مبادرته رمضان الماضي وهي عبارة عن تنظيم منافسات بين أطفال منطقة مختلفة كل يوم في رمضان، بهدف إدخال السرور على قلوبهم وقلوب ذويهم.

 

اختيار الألعاب 

 

ويوضح زيزو لـ"الدستور"، أنه يختار الألعاب بشكل يناسب المراحل العمرية المتباينة للمشاركين بهدف تنشيط القدرات العقلية والبدنية معًا، حيث لا تقتصر المنافسات على الأطفال بل تتسع لتضم الشباب وكبار السن.

 

ويقول كابتن زيزو، إنه يبحث في كل منطقة عن شاب يحظى بشعبية وثقة جيرانها ليشاركه التنظيم لمدة يوم واحد لكنه يترك أثرا طوال الشهر وربما العام.

 

ويقول محمد عفيفي المسئول عن تنظيم الفعالية بمنطقته قرية عامر بالقطاع الريفي بحي الجناين في السويس، إن اليوم الترفيهي الذي تم تنظيميه رمضان الماضي نال استحسان كل أهالي القرية.

 

ويضيف عفيفي أن هذا الاستحسان هو ما دفع الأهالي طلب إعادة تنظيم يوم مثيل لرمضان من هذا العام.

 

وأشار عفيفي، إلى أن الفعاليات اختتمت بتنظيم ممر شرفي يمر منها شخصيتان في نهاية اليوم، الأم المثالية الحاجة سيدة أبو العيون وأكثر شخص مؤثر في المنطقة الأستاذ عادل رشوان.

 

ووجه زيزو وعفيفي الشكر للشخصيات التي رحبت بالفكرة وحضرت فعاليات المبادرة والتكريم على رأسهم الإعلامي محمد هشام والكابتن عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة السويس.

 

جانب من المباريات
جانب من المباريات
جانب من المباريات
جانب من المباريات
جانب من المباريات
جانب من المباريات
جانب من المباريات
جانب من المباريات
جانب من المباريات
جانب من المباريات
جانب من المباريات
جانب من المباريات
جانب من المباريات
جانب من المباريات
جانب من المباريات
جانب من المباريات
جانب من المباريات
جانب من المباريات
جانب من المباريات
جانب من المباريات
جانب من المباريات
جانب من المباريات
جانب من المباريات
جانب من المباريات
جانب من المباريات
جانب من المباريات
السويس رمضان منافسات الجناين كرة القدم

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