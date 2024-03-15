الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بتقنية "الفار"..افتتاح النسخة 42 من الدورة الرمضانية بمركز سليم الحي بالسويس

الدورة الرمضانية
الدورة الرمضانية بمركز سليم الحي بالسويس

افتتح مركز شباب سليم الحي في السويس، مساء الخميس فعاليات النسخة 42 من الدورة الرمضانية الكبرى في خماسيات كرة القدم.، وسط أجواء احتفالية بقدوم الشهر الكريم .

أقدم دورة في السويس ومدن القناة

وقال عصام عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة مركز شباب سليم الحي،  إن دورة سليم هي الدورة الأقدم داخل محافظة السويس بل مدن القناة وتقام منذ سبعينيات القرن الماضي.

وأضاف رئيس مجلس إدارة المركز، أن كأس هذه النسخة علي روح الراحلين من أبناء المركز وهم كابتن حسن سلام، كابتن خالد مدين، كابتن ايمن الفس وسيتم تكريمهم وتخليد ذكراهم.

وأضاف عبد الرحيم، أن مجلس إدارة مركز شباب سليم الحي يحافظ علي مستوي البطولة ويعمل علي تطويرها كل عام.

دورة رمضانية بتقنية الفار

وأشار عصام عبد الرحيم إلى أن الدورة الرمضانية الخاصة بالمركز هي أول دورة رمضانية تستخدم تقنية الفار، وأول دورة رمضانية تقيم استديو تحليلي من الملعب بحضور مدربين من الدوري الممتاز لتحليل مبارياتها.

مشاركة 28 فريقا

وتقام هذه النسخة بمشاركة 28 فريق مقسمة  إلى 6 مجموعات ، ويقدم المركز هدايا مادية لأصحاب المراكز الأولى والثاني والثالث.

ويحصل الفريق البطل علي شيك بمبلغ 25 ألف جنيه والمركز الثاني 15 ألف جنيه والمركز الثالث على 10 آلاف جنيه.

وأشار رئيس مجلس إدارة المركز، إلى أن جميع المباريات الدورة بتعليق صوتي من معلقين كبار، ومسجلة ويتم اختيار أفضل لاعب وأفضل أخلاق ويتم تقديم هدايا لهم.

وأوضح عصام عبد الرحيم، أن اللجنة الفنية للبطولة برئاسة كابتن خليفة عبد القوى المدير الفني السابق لنادى اسمنت السويس.

وتوقع رئيس مجلس إدارة المركز حضور عدد جماهيري بعد تجديد الملاعب وبناء مدرجات تسع الـ 7 آلاف مشاهد وهو الملعب الوحيد بمحافظة السويس المخصص له مدرجات للجماهير.

الدورة الرمضانية بمركز سليم الحي بالسويس
الدورة الرمضانية بمركز سليم الحي بالسويس
الدورة الرمضانية بمركز سليم الحي بالسويس
الدورة الرمضانية بمركز سليم الحي بالسويس
الدورة الرمضانية بمركز سليم الحي بالسويس
الدورة الرمضانية بمركز سليم الحي بالسويس
IMG_٢٠٢٤٠٣١٥_٠٢١١٠٤
IMG_٢٠٢٤٠٣١٥_٠٢١١٠٤
IMG_٢٠٢٤٠٣١٥_٠٢٠٨٤٨٨٧
IMG_٢٠٢٤٠٣١٥_٠٢٠٨٤٨٨٧
السويس دورة رمضانية رمضان افتتاح مدن القناة

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