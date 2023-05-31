وزارة الرياضة: أنشطة رياضية لذوي الهمم بمركز شباب "سليم الحي" بالسويس

تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للأنشطة الجامعية "إدارة قادرين باختلاف"، تنفيذ التدريبات والأنشطة المختلفة في جميع مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوي القدرات والهمم علي مستوى المحافظات.

وشملت الأنشطة تنظيم تدريبات رياضية متنوعة بمركز تنمية الفنون والإبداع لذوي القدرات والهمم، بمركز شباب سليم الحي بمحافظة السويس، حيث تبدأ مواعيد التدريب من يوم الأحد إلي الأربعاء، من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة الثامنة مساءً.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بابنائنا القادرون باختلاف وتوفير كافة الإمكانيات لهم لدمجهم في المجتمع، انطلاقاً من اهتمام الدولة والقيادة السياسية بشريحة ذوي القدرات والهمم من خلال الحرص الدائم علي تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تساهم في تنمية مهاراتهم ورفع المستوي البدني لديهم.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث