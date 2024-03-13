الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

500 جنيه وبون سلع غذائية.. "جنوب سيناء" تهنئ موظفي المحافظة بشهر رمضان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ترأس خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الأربعاء، جلسة المتابعة الأسبوعية بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

 حضر الجلسة د.إيناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن ومدير المديريات والادارات وعدد كبير من العاملين بالمحافظة.

استهل محافظ جنوب سيناء اللقاء بتوجيه التهنئة للجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وزف بشرى للموظفين بصرف 500 جنيه، إضافة الى شنطة أو بون لمستلزمات غذائية.

ووفرت المحافظة السلع الغذائية المجانية للمستحقين وتضم (أرز وسكر وزيت ومكرونه ) فضلا على وصول المساعدات لمستحقيها بالمدن والقرى والوديان.

وتشهد المحافظة خلال رمضان موائد الرحمن بالمدن، خاصة مائدة طور سيناء والتي يتم من خلالها توفير 500 وجبه افطار و500 وجبة سحور يوميا.
وأتاح المحافظ لمدير مديريه الاوقاف الشيخ سيد يوسف غيط اعطاء نبذه ثقافيه دينيه لكيفيه اخراج الزكاه والصدقات خلال الشهر الكريم.

وأكد أهمية تشجيع التكافل الاجتماعي ووضعه على اهميه الاولويات، واكد على اهميه الاستعداد لافتتاح عدد من المشروعات الكبرى بشرم الشيخ بعد عيد الفطر.

وشمل اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات خاصه بالمتابعة ومنها التوسع في انشاء حضانات طفوله مبكرة بالمحافظة بعد ترشيح مساحات لانشاء حضارات جديدة من فئة يوم لاربع سنوات وعرض موقف التامين الصحي الشامل بالمحافظة والإعلان عن بدء تنفيذ جائزه التميز الحكومي في دورتها الرابعة 2024.

كما ناقش اللقاء الأعمال الجارية بتطوير المسرح الصيفي بطور سيناء الذي تم الانتهاء من 80% منه والاستعداد للافتتاح في 30 يونيو هذا العام.

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