الجمعة 15 مارس 2024
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منوعات

أفكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة بطريقة سهلة

الرقاق باللحمة
الرقاق باللحمة

تبحث السيدات عن أفكار مختلفة لتحضير الطعام خلال شهر رمضان، خاصة أن فكرة التحضير يوميا لإفطار مختلف تؤرق الكثير من السيدات، من أجل توفير سفرة تنال إعجاب أسرهم يوميا، خاصة خلال شهر رمضان، ما يحتاج لـ 30 فكرة متنوعة.

أفكار فطار شهر رمضان 2024


تقدم "الدستور" أفكار فطار رمضان 2024 خلال شهر رمضان الكريم، عبر مجموعة من الوصفات الصحية التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد في الحصول على قيمة غذائية عالية.
ونوفر مجموعة من الوصفات الصحية والمغذية وسهلة للتحضير ضمن أفكار فطار شهر رمضان 2024.

 

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طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة


وفي تلك السطور تقدم "الدستور" كيفية عمل الرقاق باللحمة المفرومة لأنها تعتبر وجبة اقتصادية متكاملة لأنها لا تحتاج إلى المزيد من المكونات ويمكن تناولها بجانب سلطة الطحينة والسلطة الخضراء أو المخلل.

مقادير عمل الرقاق باللحمة المفرومة :
8 طبقات من الرقاق البلدي الناشف.
مرقة لحم.
سمن.
ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
لحمة مفرومة ومعصجة.
شوربة.
مكعب مرقة دجاج.
زيت.

 

مكونات اللحمة المفرومة المعصجة


نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
ثمرة من البصل المفروم الناعم.
جوزة الطيب مبشورة.
ملح.
فلفل أسود.
سمن أو زبدة أو زيت.

 

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طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة

 

الخطوة الأولى:
نقوم بتحضير الشوربة ونذيب بها مكعب مرق الدجاج حتى يذوب

الخطوة الثانية:
ثم نضع كمية من الشوربة على نار هادئة ونزيد الشوربة كلما تقل وتكون هي على النار.

الخطوة الثالثة:
نقوم بإذابة السمن ثم إضافة المرقة.

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الخطوة الرابعة:
ثم إضافة المرقة في إناء كبير أو في صينية مع إضافة ملعقة صغيرة من كمية البيكنج بودر.

الخطوة الخامسة:
ثم يسقي الرقاق بالمرقة وترص 4 طبقات منه ثم توضع اللحمة المعصجة.

الخطوة السادسة:
ثم ترص باقي طبقات الرقاق المسقية بالمرقة فوق اللحمة المعصجة وتكون اللحمة موزعة على الصينية بالتساوي.

الخطوة السابعة:
ثم تدخل فرن مسبق التسخين حتى تأخذ لون ذهبي جذاب
ثم تحضر وتكون جاهزة للتقديم في جميع المناسبات والعزومات.

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