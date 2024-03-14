الخميس 14 مارس 2024
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منوعات

أكلات رمضان 2024.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بشكلها الذهبي

المكرونة بالبشاميل
المكرونة بالبشاميل

تعتبر المكرونة بالبشاميل من الأكلات المفضلة  لدى الكثير من المصريين وبشكل خاص النساء، حيث ان هذه الأكلة منتشرةً بشكلٍ كبير في مصر، وذلك نظرًا لطعمها اللذيذ وسهولة تحضيرها، ويُمكن إعدادها بطرق  مختلفة ومتنوعة. 

مكونات عمل المكرونة بالبشاميل 

يكشف “الدستور”  لكم إحدى أسهل الطّرق لإعداد المكرونة بالبشاميل وتتمثل مكوناتها ما يلي.

1_ كيس مكرونة أصابع صغيرة او متوسطة. 

2_  ملعقتان كبيرتان من الزيت.

3_  400 جرام لحم مفروم او حسب الكمية. 

4_ بصلة كبيرة  مفرومة.

5_ ملعقة صغيرة  بهارات مشكل ويمكن استبدال بمقرقة. 

6_ ملعقتان من الملح او حسب الرغبة.

 7_ ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود او حسب الرغبة. 

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طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

طريقة التحضير اسلقي المكرونة بالبشاميل  ماء مغلى ومعلقة زيت وكمية ملح قليلة حتي نتجب العجن ثم اتركيها غسلها بماء بارد واركيها حتي تكملي تحضير باقي المكونات في وعاء يكون مناسب الحجم على نار متوسطة تقومي بتسخن الزيت ثم أضيفي البصل واللحم وتقلبهم إلى أن يجف اللحم بشكل تام، وإلى أن يستوي البصل، ثم أضيفي الثوم وقلبي وأضيفي البهارات، والملح، والفلفل والكزبرة، وقلبي حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها البعض افرمي رأس البصل فرمًا ناعمًا ثم  ضعي الزيت على النار حتى يغلي وضعي البصل فوق الزيت. 

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بشكلها الذهبي 

 وقومي بتقليبه حتى يميل لونه إلى الذهبي وأضيفي الثوم إلى البصل وقلبيهما بشكل جيد انتظري حتى تستوي المكونات السابقة، وأضيفي الملح والفلفل والبهارات المشكلة ثم صبي المزيج بجاط البايركس، وضعيه جانبًا كي تحضري صلصة البشاميل واخيرا صبي المزيج بجاط البايركس، وضعيه جانبًا كي تحضري صلصة البشاميل أضيفي الباشميل على المكرونة وحركي وضعي نصف كمية المكرونة في صينية ثم المفروم ثم باقي المكرونة،  أدخلي الصينية إلى الفرن ربع ساعة من أسفل وعشر دقائق من أعلى وقدميها ساخنة.

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