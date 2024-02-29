الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المكرونة بـ9.5 والزيت بـ90.. تفاصيل أسعار منتجات معرض "أهلًا رمضان" بمدينة نصر

زيت
زيت

فتح معرض “أهلًا رمضان” بأرض المعارض بمدينة نصر، أبوابه لاستقبال المواطنين الذين حرصوا علي شراء ما يلزمهم من سلع استعدادًا للشهر الكريم.

وأعلنت  بعض الأجنحة المتواجدة في المعرض عن خصومات ضخمة على أسعار المنتجات، ومنها "كيس المكرونة الكيلو بسعر 27 جنيهًا، والكيس 350 جرام بسعر 9.5 جنيه، بينما بلغ سعر زجاجة الزيت الروسي  1 لتر بـ 90 جنيه، وسعر كيلو السكر الحر 27 جنيه.

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وتطرح وزارة التموين السكر الحر داخل  معارض أهلًا رمضان بسعر 27 جنيهًا للكيلو، والزيت بـ65 جنيهًا للعبوة 800 مللي، والأرز 30 جنيهًا، واللحوم بأسعار تبدأ من 250 جنيهًا للكيلو، كما تطرح الدواجن بسعر 100 جنيه للكيلو.

وشددت وزارة التموين على وجود متابعة مستمرة لتوفير جميع السلع الغذائية واللحوم بمعارض "أهلًا رمضان" 2024 على مستوى الجمهورية، بحد أدنى 3 معارض رئيسية داخل كل محافظة.

كما تطلق وزارة التموين العديد من المنافذ المتنقلة بالميادين والمناطق النائية، بالإضافة إلى الشوادر وتوفير السلع بنفس تخفيضات أهلًا رمضان 2024.

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وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أن معرض «أهلًا رمضان 2024» بمدينة نصر، يوفر جميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بتخفيضات تتراوح بين 15 إلى 30%.

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وأصدر وزير التموين تعليماته للقابضة الغذائية بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية خلال إقامة معارض "أهلًا رمضان" على مستوي الجمهورية، لافتًا إلى استمرار التنسيق مع الغرف التجارية والمحافظين، لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بمعارض أهلًا رمضان.

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وأشار وزير التموين، إلى توافر كميات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات المواطنين، ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع على شراء السلع الغذائية خلال الشهر الكريم.

وتضخ القابضة الغذائية، التابعة لوزارة التموين، 55 ألف طن سكر بكل المعارض على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور علي مصيلحي معرض أهلا رمضان المعارض المواطنين المكرونة زجاجة الزيت الروسي

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