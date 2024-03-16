السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

«مسلم ومسيحى».. حزب مستقبل وطن ينظم حفل إفطار جماعيًا بالقليوبية

مسلم ومسيحى على مائدة
مسلم ومسيحى على مائدة واحدة فى حفل إفطار مستقبل وطن

نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة القليوبية، حفل الإفطار الجماعي لأعضاء الحزب ومرافقيهم بمنطقة الخصوص، في إطار مبادرة الحزب «هنفطر ونفرح أهالينا» التي تطلقها رئاسة الحزب، حيث ضم الإفطار جميع الطوائف من المواطنين المسلمين والمسيحيين على مائدة واحدة.

 

شهد الإفطار مشاركة 6 آلاف مواطن وسط فرحة المواطنين بهذا التجمع الذي ينتظرونه من العام إلى العام، معبرين عن فرحتهم بهذا التجمع السنوي الذي يظهر لمصر كلها أن أبناء الخصوص يد واحدة، حيث رفع المشاركون شعار «الوحدة الوطنية.. رمضان يجمعنا»، بمشاركة الأهالي من الأسر المسلمة والمسيحية من المقيمين بالمنطقة وممثلين عن الأوقاف والمساجد والكنائس المنتشرة في ربوع المدينة التي تشتهر بأنها رمز للوحدة الوطنية بمحافظة القليوبية.

وأكد المهندس إيهاب إمام، مساعد أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، أن دعوة الإفطار بهدف تلاحم الحزب مع المجتمع، مشيرًا إلى أنه تبادلت فيه الأسر التهاني برمضان وصيام القيامة المجيد، وتمت إقامته في أكبر شادر أقيم في الخصوص ليسع هذا العدد الكبير في عادة رمضانية سنوية.

وأوضح مساعد أمين الحزب بمحافظة القليوبية، أن المائدة تمت بالتعاون بين الأهالي، مشيرًا إلى أن فرحة رمضان جمعت الجميع في منطقة واحدة وجلس المسلم بجانب المسيحى على مائدة واحدة، ما يعبر عن وحدة مصر يدًا واحدة ضد أعداء الوطن ويدًا واحدة خلف القيادة السياسية الداعمة لراحة وخدمة المواطنين وتقدم مصر وازدهارها فى شتى المجالات.

كما نظم حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، برئاسة خالد جرامون، أمين عام حزب مستقبل وطن، توزيع وجبات الإفطار الساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا وفقرًا فى قرية كفر تصفا التابعة للمركز والمدينة في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون لمجابهة الحياة المعيشية مع المواطنين والتخفيف عنهم وتوفير احتياجاتهم من طعام الإفطار الرمضانى.

 
وقال خالد جرامون، أمين عام حزب مستقبل وطن بكفر شكر بمحافظة القليوبية، إن مبادرة إفطار صائم تأتي في إطار السياسة العامة التي ينتهجها الحزب دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات التي تمس المواطن وتلبي احتياجاته تفعيلًا للمبادرات الرئاسية الداعمة لراحة وخدمة المواطنين والتخفيف عنهم فى حياتهم.

وأضاف جرامون، أن فعالية توفير وجبات إفطار ساخنة تمت داخل قرية كفر تصفا بين عدد من الأسر الأكثر احتياجًا في جو من الألفة والمحبة والتفاني من أجل عمل يسعد المواطنين، وأنه في هذا اليوم يتم إفطار الأعضاء في الشارع تضامنًا مع المواطنين وتنفيذًا لسياسة الحزب المساندة للدولة.

مستقبل وطن إفطار جماعي مدينة الخصوص محافظة القليوبية مسلم ومسيحي

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