"مستقبل وطن" بكفر شكر يوزع 1000 وجبة ساخنة على الأسر الأكثر احتياجًا

نظم حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، برئاسة خالد جرامون أمين عام حزب مستقبل وطن توزيع وجبات الإفطار الساخنة علي الفئات الأكثر احتياجا وفقرا فى قرية كفر تصفا التابعة للمركز والمدينة في إطار خطة الحزب؛ لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون لمجابهة الحياة المعيشية مع المواطنين، والتخفيف عنهم وتوفير احتياجاتهم من طعام الإفطار الرمضانى.

وقال خالد جرامون أمين عام حزب مستقبل وطن بكفر شكر بمحافظة القليوبية، إن مبادرة إفطار صائم تأتي في إطار السياسة العامة التي ينتهجها الحزب دعما لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفاعليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات التي تمس المواطن وتلبي احتياجاته؛ تفعيلا للمبادرات الرئاسية الداعمة لراحة وخدمة المواطنين والتخفيف عنهم فى حياتهم.

وأضاف جرامون، أن فاعلية توفير وجبات افطار ساخنة تمت داخل قرية كفر تصفا بين عدد من الأسر الأكثر احتياجا في جو من الألفة والمحبة والتفاني من أجل عمل يسعد المواطنين، وأنه في هذا اليوم يتم فطار الأعضاء في الشارع تضامنا مع المواطنين وتنفيذا لسياسة الحزب المساندة للدولة.

وأوضح هانى شحاتة أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بكفر شكر، أنه تم توزيع 1000 وجبه غذائية على المواطنين وعابرى السبيل والأسر الأكثر احتياجًا من باب الدور المجتمعى الذى ينهجه الحزب من الالتحام مع المواطنين فى كل مكان؛ لدعمهم ومساندتهم فى مواجهة الظروف المعيشية وتخفيف الأعباء عنهم.

وقال شحاتة، إن أمانة الحزب بكفر شكر تنظم قوافل طبية شملت تخصصات أطفال، عظام، باطنة وجهاز هضمي، جراحة عامة، وتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لجميع المرضى في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات؛ لتلبية احتياجات المواطنين في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.