الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" بكفر شكر يوزع 1000 وجبة ساخنة على الأسر الأكثر احتياجًا

مستقبل وطن بكفر شكر
مستقبل وطن بكفر شكر

نظم حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، برئاسة خالد جرامون أمين عام حزب مستقبل وطن  توزيع وجبات الإفطار الساخنة علي الفئات الأكثر احتياجا وفقرا فى قرية كفر تصفا التابعة للمركز والمدينة في إطار خطة الحزب؛ لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون لمجابهة الحياة المعيشية مع المواطنين، والتخفيف عنهم وتوفير احتياجاتهم من طعام الإفطار الرمضانى.

وقال خالد جرامون أمين عام حزب مستقبل وطن بكفر شكر بمحافظة القليوبية، إن مبادرة إفطار صائم تأتي في إطار السياسة العامة التي ينتهجها الحزب دعما لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفاعليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات التي تمس المواطن وتلبي احتياجاته؛ تفعيلا للمبادرات الرئاسية الداعمة لراحة وخدمة المواطنين والتخفيف عنهم فى حياتهم.

وأضاف جرامون، أن فاعلية توفير وجبات افطار ساخنة تمت داخل قرية كفر تصفا بين عدد من الأسر الأكثر احتياجا في جو من الألفة والمحبة والتفاني من أجل عمل يسعد المواطنين، وأنه في هذا اليوم يتم فطار الأعضاء في الشارع تضامنا مع المواطنين وتنفيذا لسياسة الحزب المساندة للدولة.

وأوضح هانى شحاتة أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بكفر شكر، أنه تم توزيع 1000 وجبه غذائية على المواطنين وعابرى السبيل والأسر الأكثر احتياجًا من باب الدور المجتمعى الذى ينهجه الحزب من الالتحام مع المواطنين فى كل مكان؛ لدعمهم ومساندتهم فى مواجهة الظروف المعيشية وتخفيف الأعباء عنهم.

 وقال شحاتة، إن أمانة الحزب بكفر شكر تنظم قوافل طبية شملت تخصصات أطفال، عظام، باطنة وجهاز هضمي، جراحة عامة، وتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لجميع المرضى في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات؛ لتلبية احتياجات المواطنين في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مستفبل وطن وجبات إفطار كفر شكر محافظة القليوبية الاسر الفقيرة

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يوجه بحصر مخلفات الهدم بحرم الطريق الدائري والطريق الزراعي

البنك الزراعى يتبرع بـ500 ألف جنيه للأسر الأكثر احتياجًا بالقليوبية

مصرع وإصابة 3 فى حادث تصادم سيارتين في بنها

محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة الجديدة بشبرا الخيمة والخصوص

محافظ القليوبية يتفقد مكاتب الموظفين للتهنئة بشهر رمضان الكريم

محافظ القليوبية يفتتح 3 معارض جديدة لاستقبال شهر رمضان

محافظ القليوبية يتابع إزالة برج مخالف داخل شارع بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف الطرق بطوخ وبنها

الأكثر قراءة

عاجل.. مصدر بـ«التعليم»: تحديد أجزاء من المناهج للاطلاع بعد تبكير موعد الامتحانات

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

انتعاش قوى فى تدفقات العملة الأجنبية الواردة إلى مصر

رئيس بنك مصر: تحويلات المصريين زادت 10 أضعاف وأنهينا جميع قوائم انتظار العملة الصعبة

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. حلقة ملحمية بها أسرار وخبايا عن الدعوة النزارية

البابا عن حادث استشهاد الرهبان بجنوب إفريقيا: حادث مؤلم ونتابع تفاصيله لحظة بلحظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

حسين دعسة

شكرًا أنتونى بلينكن.. رمضان غزة رمضان النوايا!

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل