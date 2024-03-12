الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 3 فى حادث تصادم سيارتين في بنها

اسعاف
اسعاف

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين بإصابات متفرقة إثر اصطدام سيارتين نقل وملاكي بمنطقة مفارق الزقازيق إتجاه مدخل مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المتوفي إلى مستشفى كفر شكر التخصصي والمصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وجار رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها منعا لتعطل حركة السير على الطريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بمصرع شخص تصادف وجوده بجانب الطريق حال تصادم سيارتين نقل وملاكي وإصابة آخرين، أمام معرض الماهر للإطارات والبطاريات، بمنطقة مفارق الزقازيق إتجاه مدخل مدينة بنها.

وانتقلت على الفور سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة والفحص، أن الحادث بسبب تصادم سيارتين نقل وملاكي ولقى شخص مصرعه يدعى "ماجد م م" من جزيرة بلي، تصادف توقفه على جانب الطريق حال الحادث، وإصابة "بلال س ا" مقيم بمدينة بنها و"علي ا م" مقيم كفر الجزار، وجرى نقل المتوفي إلى مستشفى كفر شكر التخصصي، والمصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم، ورفعت آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، ناشد الأهالي بمحافظة القليوبية المسئولين بالموافقة على إنشاء مطب صناعي بالمواصفات القانونية، خوفًا على أرواح المواطنين والأطفال للحد من سير السيارات بسرعة جنونية التي تؤدي لوقوع الكثير من الحوادث بمنطقة مفارق الزقازيق إتجاه مدخل مدينة بنها عند مدخل مصنع توشيبا العربي، أمام معرض الماهر، رحمة بكبار السن والأطفال المترددين على هذا الطريق الرئيسي وحفاظا على أرواح المواطنين الأبرياء.

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