الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة الجديدة بشبرا الخيمة والخصوص

محافظ القليوبية يتابع
محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة الجديدة

قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة ميدانية أول أيام شهر رمضان الكريم، لمتابعة انتظام منظومة النظافة الجديدة بمدينة الخصوص وحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة.

وشملت جولة اليوم المرور بمدينة الخصوص بمحور الخصوص الجديد ثم محور طريق شركات البترول مرورًا بكوبري مسطرد وشارع  ١٥ مايو ومحور الفريق العصار، وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة وشارع أحمد عرابي  بحي غرب شبرا الخيمة.

خلال الجولة، تفقد محافظ القليوبية محور مدينة الخصوص، موجهًا باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من على الجانبين، والاهتمام بصيانة المعدات، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة.


كما تفقد المحافظ الجزيرة الوسطى بشارع ١٥ مايو بحي غرب شبرا الخيمة، موجهًا باستغلال مساحات من الجزيرة لإقامة مشروعات، حيث توفر فرص عمل للشباب، تسهم في التطوير الحضري لتلك المناطق.

وفي شارع أحمد عرابي بحي غرب، وجه المحافظ بعدم السماح بأي إشغالات والتشديد على شرطة المرافق بعدم السماح للباعة الجائلين بافتراش الأرصفة والجزر الوسطى لضمان عدم إعاقة حركة المارة، مؤكدًا أن الرصيف من حق المواطن ولن يتم السماح لأحد بالتعدي على الرصيف وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين. 

كما وجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، ومن المقرر أن يرتفع حجم المخلفات التى يتم رفعها خلال شهر رمضان مما يتطلب رفع الجاهزية الكاملة لفرق ومعدات النظافة لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصًا على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.
 

محافظة القليوبية جولة تفقدية منظومة النظافة شبرا الخيمة مدينة الخصوص

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