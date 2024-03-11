محافظ القليوبية يتفقد مكاتب الموظفين للتهنئة بشهر رمضان الكريم

تفقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، صباح اليوم، الإدارات والمكاتب بديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة للموظفين والعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، يرافقه اللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة.

وخلال الجولة هنأ محافظ القليوبية نائبي المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وقيادات المحافظة ومديري العموم والموظفين والعاملين في مختلف إدارات الديوان العام بحلول شهر رمضان المعظم، سائلًا المولى عز وجل أن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات، مطالبًا جميع الموظفين بحسن الأداء والانضباط في العمل خاصة في شهر رمضان المبارك.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة التفاني في العمل وبذل مزيد من الجهد من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين، مؤكدًا أن كل اجتهاد ينتج عنه تحسن ملموس فى مستوى الخدمات يعود عليهم وعلى المجتمع ككل بالنفع بطريق مباشر وغير مباشر.

وأكد محافظ القليوبية أهمية نشر روح التواصل والمحبة بين الموظفين لما لها من مردود إيجابي على معدل الأداء، معربًا عن أمله فى أن تكون هذه المناسبة السعيدة انطلاقة جديدة نحو دفع العمل والتواصل المستمر مع المواطنين، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما قدم الهجان التهنئة لأبناء المحافظة بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا أن يديم الله نعمة الأمن والأمان على مصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال إزالة أحد الأبراج المخالفة المتعدية على خط تنظيم شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، والذي يتكون من 14 طابقًا على مساحة 350 م2، وستتم الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض لتعارضها مع أعمال تطوير وتوسعة شارع أحمد عرابي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الشارع وفتح محاور مرورية جديدة تعمل على سيولة الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة وربطها بالطريق الدائري.

وخلال الجولة، وجّه المحافظ بضرورة الإزالة بحرص حفاظًا على أمان المارة بالطريق وتكثيف الأعمال للانتهاء من عملية الإزالة خلال فترة وجيزة، لاستكمال أعمال رصف الشارع، مشيدًا بالتواجد الأمني أثناء الإزالة، مما يسهل كثيرًا إنجاز الأعمال بسهولة ويسر.